春回大地「驚蟄」到 中醫師：按2穴位、喝1茶飲緩不適

下周三是二十四節氣中的第三個節氣「驚蟄」，象徵春回大地，氣候逐漸回暖，但冷暖空氣交替，也是各種細菌病毒的活躍時節，一不留意就容易過敏、感冒與春困（睏）。中醫師提醒，此時應多攝取綠色蔬菜與豆類蛋白質食物，也可按摩「太衝穴」、「合谷穴」，或飲用枸杞菊花茶，有助於增強免疫力與保護視力。

驚蟄通常落在每年的3月5日或6日，名字來源於「驚」字，意思是萬物驚動，冬眠的動物和昆蟲在此時開始復甦，準備出來活動。中醫師劉宇真指出，驚蟄屬於春季，春又屬木，代表著生長和變化，因此對於身體的調養尤為關鍵。《黃帝內經》提到「正氣內存，邪不可干」，意即把握驚蟄節氣，調養脾胃，養肝、護肝，提升身體的免疫力，就不用擔心受到外來的邪氣侵犯，常保健康人生。

一、調養脾胃，注意飲食清淡

隨著氣候變化，容易出現脾胃不和、消化不良等問題，因此應注意飲食清淡，避免油膩和辛辣食物，切勿暴飲暴食。此外，多吃綠色食物養肝，像是花椰菜、蘆筍、菠菜、油菜，也可多攝取植物性蛋白質，例如豆腐、豆漿、毛豆、黑豆，提供身體能量以提升免疫力。

二、保持作息規律，養肝、護肝

在中醫理論中，春季屬木，木主肝。肝主疏泄，與消化機能有關，肝氣如果鬱結會間接影響脾胃功能，加上春季豐沛的雨水帶來的濕氣，將加重脾胃負擔，一旦脾胃無法正常袪濕，便會出現容易疲倦、睡不飽的「春困（睏）」症狀。肝也與情緒調節有關，因此保持愉快的心情、早睡早起、避免累積負面情緒至關重要。

三、穴位按摩，疏通經絡

．太衝穴：屬肝經，可疏肝解鬱、調節情緒。位於腳背第一趾和第二趾縫往上約一寸的凹陷處。

．合谷穴：能調和氣血與提升脾胃功能，促進全身經絡的通暢。位於手背拇指與食指交界處。

四、推薦茶飲「枸杞菊花茶」

．材料：菊花10克、適量枸杞。

．製作方法：先將菊花以攝氏80度以上的熱水沖泡，並將第一次沖泡後的茶水倒掉，可避免將殘留農藥喝下肚，再加入枸杞以500cc的熱水燜泡10分鐘，即可飲用。枸杞滋補肝腎、益精明目，搭配菊花能保護肝臟、維持眼睛健康，此茶飲也有助於防止春季過敏。