快訊

愛犬走失被2浪浪收養 飼主目擊淚崩全收編：牠們瘦成皮包骨還讓食物出來

經典賽／台日韓3強暌違17年可能再次同組？中華隊考驗正要開始

四接環評大會吵翻 20多位支持的在地里長集體退席怒批「被環團亂一個早上」

聽新聞
0:00 / 0:00

全台84萬COPD患者半數仍急性惡化 新藥助降低惡化風險

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
慢性阻塞性肺病（COPD）發作時會導致呼吸困難、咳嗽、痰液增加等症狀。示意圖非新聞當事者，本報資料照片
慢性阻塞性肺病（COPD）發作時會導致呼吸困難、咳嗽、痰液增加等症狀。示意圖非新聞當事者，本報資料照片

慢性阻塞性肺病（COPD）發作時，會導致呼吸困難、咳嗽、痰液增加等症狀，台灣有超過84萬的COPD患者，但有半數患者即使接受標準治療，仍會經歷急性惡化，肺阻塞惡化通常與氣道炎症增加、痰液產生增加和氣體滯留明顯增加相關，每次急性發作都會加重疾病、提高惡化風險，研究顯示，生物製劑可降低中重度惡化的年發生率。

台灣慢性阻塞性肺病學會理事長、林口長庚胸腔內科系主任林鴻銓說明，COPD的致病機轉，為吸入有害微粒或氣體引發肺臟及呼吸道，產生慢性發炎反應，特徵為不完全可逆的呼氣氣流受阻，肺阻塞雖無法痊癒，但COPD還是一種可以預防及治療的慢性疾病。

林鴻銓指出，約有半數的 COPD患者，在接受標準的三合一療法後，仍會經歷急性惡化，惡化的定義是指，病人在14天內出現呼吸困難、咳嗽和痰液增加等呼吸道症狀惡化事件。

林鴻銓說，肺阻塞惡化通常與氣道炎症增加、痰液產生增加和氣體滯留明顯增加相關，這些變化導致呼吸困難加重，這是惡化的主要症狀，病人也容易發生如失代償性心臟衰竭、肺炎、肺栓塞等疾病，而這些事件可能與肺阻塞惡化相似或加重其症狀。

林鴻銓表示，患者的每一次急性發作（AE），都會加重疾病、提高的惡化風險，並縮短至下一次急性發作的時間，更會提高心血管疾病、代謝症候群、睡眠呼吸中止症以及肺癌等共病風險。

林鴻銓說，長期以來，使用三合一療法仍控制不佳的COPD患者，在等待新的藥物來避免惡化導致的痛苦。研究顯示生物製劑透過抑制發炎反應因子，能降低中重度COPD惡化的年發生率，衛福部食藥署今年核准首款生物製劑用於治療COPD，將作為針對嗜伊紅性白血球表現型COPD成年患者的附加維持治療，且在已在美國、歐盟等地取得適應症。

咳嗽 患者 風險

延伸閱讀

嘉義市區域醫院急診壅塞 衛生局籲輕症患者多利用診所

異位性皮膚炎藥物讓少女臉如娃娃魚、肚長妊娠紋 1招減20公斤

大S猝逝加購流感疫苗明開打 醫：緊急感染需知三大關鍵

進口海膽、米餅重金屬鎘超標 醫曝對「2器官」危害最顯著

相關新聞

LINE免費貼圖5款！3款可愛動物區萌翻大亂鬥 熊熊陪你用180天

聯合新聞網《科技玩家》2月第4波限時LINE免費貼圖來囉！這次有5款免費貼圖，滿滿的動物貼圖，推薦「LINE發票管家×伸縮自如的雞與鴨」、「LINE購物 夯話題 × 鼠泥寶寶」，而「olivo熊愛你」和「momo co - 超日常聊天語錄」更能使用180天，讀者可別錯過，趕緊下載囉。

網友po文「精油滴口罩」消毒流感？ 醫：這3招才有效

近期全台各地急診壅塞，除因腸胃炎、諾羅病毒患者增加外，流感疫情也持續延燒，有網友在社群平台發文詢問，「最近流感有點可怕，...

228連假離島航線飛航1152架次 恐因天候影響部分異動

228和平紀念日假期（2月28日至3月2日）將至，交通部民用航空局指出，國內線預計將提供1152架次、81860個座位，...

因應228連假 民航局已請航空公司視情況加開或放大機型

228和平紀念日三天假期將至，交通部民用航空局26日指出，由於離島航班較易受天候影響而異動，提醒民眾提早訂位，並留意最新...

高麗菜價崩盤每公斤收購價不到10元 民眾納悶為何一顆仍要百元

近來因高麗菜供過於求，上週新北果菜市場收購價跌至每公斤不到10元，新北議員江怡臻發起搶救高麗菜活動，不過民眾多表示通路價...

春回大地「驚蟄」到 中醫師：按2穴位、喝1茶飲緩不適

下周三是二十四節氣中的第三個節氣「驚蟄」，象徵春回大地，氣候逐漸回暖，但冷暖空氣交替，也是各種細菌病毒的活躍時節，一不留...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。