全台84萬COPD患者半數仍急性惡化 新藥助降低惡化風險

慢性阻塞性肺病（COPD）發作時，會導致呼吸困難、咳嗽、痰液增加等症狀，台灣有超過84萬的COPD患者，但有半數患者即使接受標準治療，仍會經歷急性惡化，肺阻塞惡化通常與氣道炎症增加、痰液產生增加和氣體滯留明顯增加相關，每次急性發作都會加重疾病、提高惡化風險，研究顯示，生物製劑可降低中重度惡化的年發生率。

台灣慢性阻塞性肺病學會理事長、林口長庚胸腔內科系主任林鴻銓說明，COPD的致病機轉，為吸入有害微粒或氣體引發肺臟及呼吸道，產生慢性發炎反應，特徵為不完全可逆的呼氣氣流受阻，肺阻塞雖無法痊癒，但COPD還是一種可以預防及治療的慢性疾病。

林鴻銓指出，約有半數的 COPD患者，在接受標準的三合一療法後，仍會經歷急性惡化，惡化的定義是指，病人在14天內出現呼吸困難、咳嗽和痰液增加等呼吸道症狀惡化事件。

林鴻銓說，肺阻塞惡化通常與氣道炎症增加、痰液產生增加和氣體滯留明顯增加相關，這些變化導致呼吸困難加重，這是惡化的主要症狀，病人也容易發生如失代償性心臟衰竭、肺炎、肺栓塞等疾病，而這些事件可能與肺阻塞惡化相似或加重其症狀。

林鴻銓表示，患者的每一次急性發作（AE），都會加重疾病、提高的惡化風險，並縮短至下一次急性發作的時間，更會提高心血管疾病、代謝症候群、睡眠呼吸中止症以及肺癌等共病風險。

林鴻銓說，長期以來，使用三合一療法仍控制不佳的COPD患者，在等待新的藥物來避免惡化導致的痛苦。研究顯示生物製劑透過抑制發炎反應因子，能降低中重度COPD惡化的年發生率，衛福部食藥署今年核准首款生物製劑用於治療COPD，將作為針對嗜伊紅性白血球表現型COPD成年患者的附加維持治療，且在已在美國、歐盟等地取得適應症。