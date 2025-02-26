極簡生活！主婦曝4種「刻意選擇一次性用品」 家務更輕鬆、收納更順暢

在極簡生活的實踐中，妥善運用「一次性用品」能為日常生活帶來便利。日本網站「ESSE在線」指出，一位單親媽媽嘉紗（化名），她與兩名小學生子女共同居住於公寓，並以「極簡生活」為理念，從事整理收納諮詢工作。她分享了四種「刻意選擇使用一次性用品」的生活方式，並說明這些選擇如何讓家務變得更輕鬆、收納更加順暢。

1. 來客用的餐具與杯子

自從接觸極簡主義並整理居家空間後，嘉紗深刻體會到「少即是多」的生活哲學，不僅讓空間更加舒適，也讓身心變得輕盈。她開始關注環保議題，甚至捨棄合成洗劑，改用天然清潔用品。然而，她也認為，過度追求環保可能會讓生活變得不自在，因此她選擇在能力範圍內實踐最適合自己的方式。

在家事簡化方面，她選擇使用一次性紙盤與透明塑膠杯作為來客專用餐具。由於家中很少招待客人，額外準備專用餐具不僅占據收納空間，也增加整理負擔。因此，她決定在確認來客後，依需求至百元商店適量購買的紙盤與塑膠杯。此外，家中儲備的免洗筷則採取「滾動式存貨管理」，優先使用較舊的存貨以避免浪費。

使用一次性餐具的好處不僅在於節省收納空間，更重要的是，它能夠大幅減少清洗的工作，使來客後的整理變得更加輕鬆。

2. 烘焙用具

嘉紗熱愛烘焙，過去曾擁有各式各樣的烘焙器具，包括活動底蛋糕模、磅蛋糕模、戚風蛋糕模、塔皮模、餅乾模、篩粉器、擠花袋，以及各種包裝材料。

然而，經歷生育與離婚後，她的烘焙次數大幅減少，但她仍抱持著「總有一天會再使用」的執念，因此遲遲不願捨棄這些用品。直到她體驗到「極簡生活」的舒適感後，才決定將這些物品逐步淘汰，並轉變心態：「當想要烘焙時，再到百元商店購買一次性用品即可。」

雖然最初擔心會後悔，但她發現，這種方式讓她可以更輕鬆地享受烘焙樂趣，不再受「擁有大量器具」的心理壓力影響。

3. 以廚房紙巾取代手擦毛巾

為了減少洗滌與晾曬毛巾的負擔，嘉紗開始嘗試以一次性廚房紙巾取代傳統的手擦毛巾與擦碗布。起初，她全面使用拋棄式紙巾，但因垃圾量大增而感到不滿，最終決定採取折衷方案——將手擦毛巾與廚房紙巾兼用。

由於原本家中對廚房紙巾的消耗量不大，因此這樣的調整並未帶來額外的經濟負擔，卻有效減少了清洗毛巾的勞務，使廚房維持整潔且使用更加便利。

4. 馬桶清潔手套

目前，她的廁所清潔方式已全面採用天然清潔劑，例如以檸檬酸噴霧取代過去使用的可沖式馬桶刷。雖然如此，她仍希望避免用素手接觸，因此選擇使用一次性手套，而這些手套也能兼作料理手套，一物多用。

善用一次性用品，減輕家事負擔

嘉紗的「一次性用品選擇原則」是：「僅在真正需要時購買適量」，並優先選擇具多用途的產品。她認為，在不造成心理負擔的前提下，兼顧環保與生活便利，才能讓家事與收納變得更輕鬆。