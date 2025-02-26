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家用天然氣契約上路 須闡明微電腦表防震災功能

中央社／ 台北26日電

台灣地震頻繁，行政院消保處今天表示，地震達5級會自動斷供天然氣防災的微電腦表普及率僅6成4，家用天然氣供氣定型化契約即日起上路，要求書面說明新舊表優劣差異供選擇。

行政院消費者保護處發布資訊指出，為預防消費糾紛並維護供氣安全，依消費者保護法研訂的「家用天然氣供氣定型化契約應記載及不得記載事項」草案，已經行政院消費者保護會第90次會議通過，並由行政院核定、經濟部26日公告施行。

消保處說明，新制規定業者提供的天然氣及設備應符合最新國家標準，應將機械表與微電腦瓦斯表的優劣差異、使用天然氣與設備的正確操作方法，於供氣前以書面告知用戶，供用戶了解、選擇。

消保處副處長陳星宏告訴中央社記者，天然氣的使用安全甚為重要且優先，新制規定無色無味天然氣須加入嗅劑，讓用戶可聞得出漏氣與否；並要用書面告知設備優劣差異。

他說，既有的機械表只有計量天然氣功能。從研發國日本導入的新式微電腦瓦斯表，因為裝有微電腦晶片、感震器、壓力開關、緊急遮斷閥等零組件，吻合一樣多地震的台灣需求，地震達5級以上就會自動斷供，避免發生公共災害，以及有漏氣遮斷、超時遮斷等功能。

收費有差別，消保處說明，計量表依燈別及種類的不同，基本費不同，以5燈以下為例，機械表的基本費為新台幣60元，微電腦瓦斯表100元，每月價差40元。

陳星宏呼籲消費者建立執行公共安全作業有其必要性的觀念，新制規範，若用戶拒絕接受管線定期檢查，而事業認定有影響供氣安全疑慮時，得報經地方政府主管機關同意，會同機關人員強制檢查，結果認定有影響供氣安全，事業得停氣並得拆除計量表。

他也說，檢查人員應主動出示身分證明文件，定期檢查不收取費用；若用戶請求非定期檢查且非緊急狀況，業者得依據核定的公用天然氣事業營業章程所載明的費用計算方式，計入下期帳單收費，不得於現場收費。

權利義務相互對等，陳星宏說，新制也規定，若有故意損壞或更改計量表的接管、構造等設備，計有6類事由，業者可對用戶停氣；若計量表故障，可依據「前1年度同期使用度數」、「前3期平均使用度數」、「前6期平均使用度數」，擇最低推計收費。

而用戶逾期沒繳費的違約金，規定7天內免收，超過7到14天止，依應繳天然氣費用加收1%違約金；逾14天，加收2%；達2期以上且經催收程序仍未繳納，加收4%，至繳納為止。住戶若堅持計量表失準，業者應申請鑑定並為用戶免費更換，由經濟部標檢局鑑定，費用1400元，業者先墊付，結果無虞由用戶給付。

地震 消費者 行政院

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