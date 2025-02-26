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經常頭暈、耳鳴、天旋地轉好想吐 小心是耳神經疾病

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國泰醫院舉辦耳神經科學國際研討會，邀請來自美國、土耳其的頂尖耳神經科學領域專家與會。國泰醫院副院長王拔群（右1）、美國哈佛大學教授Steven D. Rauch（右2）、土耳其教授Ş. Armağan İNCESULU（中）、國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀（左2）、汐止國泰醫院耳鼻喉科主任方德詠（左1）。圖／國泰醫院提供
國泰醫院舉辦耳神經科學國際研討會，邀請來自美國、土耳其的頂尖耳神經科學領域專家與會。國泰醫院副院長王拔群（右1）、美國哈佛大學教授Steven D. Rauch（右2）、土耳其教授Ş. Armağan İNCESULU（中）、國泰醫院耳鼻喉科主任徐愫儀（左2）、汐止國泰醫院耳鼻喉科主任方德詠（左1）。圖／國泰醫院提供

突然出現頭暈、身體無法平衡，除了心血管問題與感冒症狀外，小心是「耳朵」引起的問題。耳朵造成的眩暈，會感覺天旋地轉，甚至伴隨想吐的不適。眩暈讓人難以招架，更是耳鼻喉科門診很常見的主訴，門診約每5人就有1人飽受眩暈之苦。

國泰醫院日前舉辦耳神經科學國際研討會，邀請來自美國、土耳其及台灣的頂尖耳神經科學領域專家，探討各種耳神經疾病、當代聽力神經學及兒童聽損的基因與精準治療等議題，分享各自最新的研究成果與臨床經驗，盼為耳神經疾病帶來新的治療前景。

造成耳神經疾病的因素很多，如果不加以治療，易漸一步形成聽力損傷。部分聽力障礙來自於先天性聽損，據國健署統計，國內每年約有700至800位小寶寶被診斷是聽損兒。若及時予以轉介後續療育服務，包括輔具配戴與調整，可達到接近正常人的語言和身心發展。

來自土耳其的阿爾馬甘（Ş. Armağan İNCESULU）教授分享，多年來她在人工電子耳手術領域的寶貴經驗，多例先天性構造畸形的單側聽損案例顯示，經過個別化治療，均有良好的治療成效。

汐止國泰醫院耳鼻喉科主任方德詠表示，以往認為單側聽力喪失，病人還保有一邊聽力，或許不會積極治療。不過，單側聽損因無法辨別聲音方向，在交通環境有其較大的危險性，更應該保護另一隻耳朵，且避免較高分貝噪音曝露。

眩暈是耳鼻喉科門診常見的疾病，常見原因包括耳石脫落、梅尼爾氏症。美國哈佛大學教授Steven D. Rauch以「前庭功能障礙研究的新突破」為主題，如屬內淋巴囊發育不全之梅尼爾氏症疾病引起的眩暈症，則病人多於20至30歲發作，偏年輕且以男性、雙耳較多。

有別於以往退化性的眩暈症好發於40至60歲的女性，且單側為多，Steven D. Rauch的病理生理學研究新發現，可望在臨床診斷與治療策略上帶來新的啟發。讓醫師可更精確區分不同類型的梅尼爾氏症，進而運用核磁共振檢查等新技術的應用，優化個人化治療方案。

國泰醫院副院長王拔群表示，這場耳神經科學國際論壇，除了國際專家的研究分享，還有來自台大、榮總、長庚、亞東等多位國內權威教授與會，交流耳神經電生理學和核磁共振檢查的最新研究、運用智能手機進行眩暈眼振檢查、兒童聽損的基因治療與精準治療等，提升耳神經疾病治療品質。

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