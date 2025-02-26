群星響應慈善辦桌 盼關注獨居長者需求

黃桌墊、紅塑膠椅、辦桌菜與70年代民歌，一起陪伴長者寒冬來辦桌！台灣優質生命協會26日舉行「弱勢長者慈善辦桌」，邀請凌峰、王夢麟、文香、范怡文、章永華等知名藝人共襄盛舉。

藝人謝祖武笑說，長者需要很多的陪伴，希望能有更多新的面孔參加聚餐，陪獨居長者一起吃頓飯。

活動一開始先由主持人帶領簡單健康操、帶動現場氣氛，70位長者們做出打拳、畫圈圈、還有《小蘋果》、《你是我的花朵》與《星期五晚上》等流行樂曲的舞蹈，顯得相當樂在其中。

知名藝人、同時也是台灣優質生命協會的常務理事謝祖武笑說，他們沒有很大的志向，能做的就是多多陪伴長者。他歎說，對很多一般人來說，去逛逛全聯、超市是很容易的，但長者可能因為身體不便、錢不夠等狀況無法出門，希望能有更多人關注與陪伴長者一起出去走走。

隨後章永華、陳謙文與王夢麟等藝人陸續到場，並進行獻唱、抽獎與辦桌等活動，氣氛相當溫馨和諧。2024年底驚傳中風的凌峰也驚喜現身，他表示，經過醫療團隊治療後，身體狀況好很多，他也現場展現經典的渾厚歌喉，讓台下觀眾報以熱烈掌聲。

凌峰最後鼓勵現場長者說：「人生道路上難免會有風浪，最重要的是不放棄自己，每一天都是新的開始。」也讓很多與會長者相當感動。

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