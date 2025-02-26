又是蝙蝠！專家示警：陸發現的HKU5病毒 人畜感染風險極高

新冠病毒釀成百年大疫，連帶引發疫後醫護出走、病床關床、急診壅塞等醫療困境。近期中國大陸科學家在蝙蝠身上發現新的冠狀病毒「HKU5-CoV-2」，我國流行疫情專家、台大公衛學院流病及預醫所教授陳秀熙表示，該病毒能有效利用人類基因受體「ACE2」，人畜共通傳染可能性非常高，民眾應提高警覺。

陳秀熙表示，HKU5-CoV-2是MERS病毒支系，且比新冠病毒更能有效利用人類ACE2受體進入人體細胞，且該病毒適應不同宿主能力很強，目前該病毒僅在實驗室環境中被發現，尚未在人類體內檢出，但後續潛在公衛風險值得關注，尤其蝙蝠免疫系統相當厲害，許多在蝙蝠身上發現的疾病，對蝙蝠本身不造成任何症狀，卻會導致人類嚴重感染，甚至造成嚴重疫情。

「蝙蝠免疫系統真的很厲害，科學家發現，蝙蝠干擾素基因15（ISG15）變異，可能是讓其攜帶多種高致病性病毒，卻保持無症狀關鍵。」陳秀熙表示，一項刊登在「自然（Nature）」期刊研究顯示，蝙蝠基因適應力強，其免疫系統被病原體附著後，能加以辨識並調節發炎反應，減少病毒引發的組織損傷，此機轉若用於疫苗、藥物研究，有望找出減少人類過度免疫的新療法。

長庚大學醫學生物技術暨檢驗學系講座教授施信如表示，大陸的研究雖證明HKU5-CoV-2可有效使用人類ACE2受體感染細胞，但仍有三點需要謹慎看待：研究缺乏活體動物試驗數據，且病毒感染能力不代表會有效人傳人，以及尚未確定感染環境與中間宿主因素。

施信如說，HKU5-CoV-2具廣泛宿主適應性，可感染多種哺乳動物ACE2受體，並成功感染具ACE2的人類細胞、人類呼吸道和腸道類器官，顯示該病毒具有跨物種傳播及潛在人畜共患病風險，但要確定是否會造成人與人之間傳播，並引發疾病，還需透過動物模型研究、人群血清學調查、病毒基因組進化與適應性研究、病毒環境監測、病毒複製與免疫逃避免疫研究等證實。