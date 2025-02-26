椎間盤突出復發 北醫3D導航微創手術 助6旬男3天內恢復

從事裝潢工作的67歲李先生，長期需搬運地毯等重物，26年前曾因椎間盤突出，進行傳統切除術。三年前，因職業傷害再加上肥胖問題，去年底舊疾復發，此次赴北醫附醫就診，團隊運用3D導航微創脊椎手術，將病灶處理更為仔細，傷口僅3公分，手術隔天就可下床，術後滿3天即可出院。

李先生表示，上一次的手術傷口大、疼痛數天，還要每天觀察引流管，躺在病床多日才能下床行走，術後留下陰影。鼓起勇氣轉赴北醫附醫就診，團隊利用精準3D導航微創脊椎手術，傷口僅3公分，手術翌日就可下床，3天後出院返家。

北醫附醫神經外科主任羅文政表示，脊椎融合手術經由結合經皮骨釘、微創手術、導航儀器等，除了減少對正常組織的破壞，也精準植入骨釘讓脊椎保持穩定。整個過程約花費3小時，較傳統手術大副降低一半以上，且破壞低、出血量少、復原速度快。

羅文政指出，從傳統開放式手術演進至微創手術，再進一步導入3D導航，大幅增加手術準確度及安全性。他說，傳統脊椎手術切口大，才能用肉眼把病灶看得一清二楚，增加傷口暴露的感染風險。微創手術雖改進傷口大小問題，但手術時須仰賴X光透視定位，病房內人員暴露在高劑量輻射的風險。

新一代的微創手術導入3D導航，提升微創脊椎手術的植釘精準度，也降低病人及醫療團隊的輻射暴露。另外，小傷口可以減輕術後病人的創傷和疼痛，且可減少止痛藥劑量80%。以李先生為例，在克服陰影恐懼進行手術後，大呼「幾乎沒有痛感」，而且隔天就能下床走動，步伐輕快不再痠麻。

北醫附醫神經外科主治醫師陳榮鈺指出，脊椎微創手術已十分成熟，再加上3D電腦導航系統，從術前規畫到術中即時影像導引協助，精準植入骨釘，避開神經、血管。而且手術過程中也無需再進行X光照射，3D導航微創脊椎手術與傳統X光脊椎手術的輻射量相比，降低14倍之多。