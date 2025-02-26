影／武陵農場櫻花大爆開 遊客賞花拍照捨不得離開

一群女遊客說，她們第一次到武陵農場旅遊剛好遇到櫻花季，看到整片櫻花林花朵盛開美景很震憾，陶醉在紅粉佳人櫻花林的鳥語花香中，捨不得走，太美了，很享受。

武陵農場表示，農場內整體櫻花盛開大約8到9成，預估這周和管制期後的下周，花況仍佳；因賞花遊客多，228連假武陵農場和福壽山農場的訂房早已滿房。

武陵農場櫻花季交通管制原本到本月23日，因花期延後，後來公告延長至3月2日，賞櫻專車同步延長服務，武陵農場表示，因應今年櫻花花況將於2月底至3月初進入滿開，為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。