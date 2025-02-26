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影／武陵農場櫻花大爆開 遊客賞花拍照捨不得離開

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供

武陵農場櫻花今年開花期延後，目前逐漸爆開，山林間一片片粉紅花朵美景，吸引很多遊客上山賞花拍照，遊客說國內難得看到櫻花林粉色美景，看到很滿足，捨不得離開。

一群女遊客說，她們第一次到武陵農場旅遊剛好遇到櫻花季，看到整片櫻花林花朵盛開美景很震憾，陶醉在紅粉佳人櫻花林的鳥語花香中，捨不得走，太美了，很享受。

武陵農場表示，農場內整體櫻花盛開大約8到9成，預估這周和管制期後的下周，花況仍佳；因賞花遊客多，228連假武陵農場和福壽山農場的訂房早已滿房。

武陵農場櫻花季交通管制原本到本月23日，因花期延後，後來公告延長至3月2日，賞櫻專車同步延長服務，武陵農場表示，因應今年櫻花花況將於2月底至3月初進入滿開，為確保賞花人潮的交通順暢與安全，武陵農場與公路局、國光客運召開會議討論，決議將櫻花季交通管制延長至3月2日，並同步取消原訂2月28日至3月2日的高乘載管制。

賞櫻專車原定於2月23日結束，管制解除後可能會有大量小型車輛湧入台7、台7甲及台8等沿線，影響交通順暢。為降低道路負荷並提供遊客更便利的公共運輸選擇，農場與公路局及國光客運協調後，決定將賞櫻專車服務延長至3月2日，鼓勵遊客搭乘大眾運輸工具進入園區。

武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供
武陵農場櫻花季正展開，粉紅色花朵成林美景，吸引遊客上山賞花。圖／武陵農場提供

櫻花季 武陵農場 賞花

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