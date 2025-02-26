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228連假迎出遊好天氣 高公局估國5車潮明湧現恐上午塞到深夜

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
高速公路局表示，228連假各地大多為多雲到晴，且為春季賞花時節，預估尖峰時段將有大量旅遊車潮。聯合報系資料照
高速公路局表示，228連假各地大多為多雲到晴，且為春季賞花時節，預估尖峰時段將有大量旅遊車潮。聯合報系資料照

和平紀念日連假（2月28日至3日2日）將至，高速公路局表示，根據中央根據氣象署天氣預報，各地大多為多雲到晴，且和平紀念日連假為春季賞花時節，預估尖峰時段將有大量旅遊車潮。明天為連假前1日，預估國5南向南港系統至頭城車流量為平日3倍，將從上午9點塞至深夜12點。

根據氣象署天氣預報，連假期間各地大多為多雲到晴，僅東部、東南部地區及恆春半島有局部短暫雨，另中部以北地區易有局部霧或低雲影響能見度。高公局提醒，用路人行駛國道如遇天候不佳，應保持適當安全行車距離，並小心駕駛，以因應突發狀況。

依觀光署公布訂房率資料，訂房率高峰集中於連假第1、2日，且大致在5成以上，部分縣市如台北、苗栗、南投、嘉義及宜蘭約6成左右；且和平紀念日連假為春季賞花時節，高公局研判，各日尖峰時段將有大量旅遊車潮，建議民眾多搭乘公共運輸。如欲自行開車，中短程請多利用省道等地方道路，長程若行駛國道則多加留意每日路況預報。

高公局預估，明天為連假前1日，國5南向南港系統至頭城車流量為平日3倍，將從上午9點塞至深夜12點；國1南向楊梅至頭份、國3南向中和至關西晚間6點至10點車流量也為平日3倍。

高公局表示，為分散尖峰時段車流，和平紀念日連假期間實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0至5時暫停收費等措施。

連假 高公局

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