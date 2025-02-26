86歲婦蹲站工作如棒球訓練 關節置換3次重拾活動力

86歲陳姓婦人因工作時動作有如棒球選手訓練，需要不斷起立再蹲下，膝蓋磨損嚴重，髖關節也受損，兩隻腳開3次刀，全都進行人工關節置換，才能行動自如。

李綜合醫院今天發布新聞稿，骨科主任王芳英表示，棒球選手髖關節穩定度控制不夠好，會影響手肘健康，使用過度、受力不平均便會受傷，等到年紀大逐漸磨損，疼痛感便會加劇。

王芳英說，髖關節是人體最大的活動關節，常見的髖關節受傷便是退化性關節炎，使用過度而磨損、受力不平均、酗酒或因外力造成脫臼、骨折導致髖部血液循環不良，皆會加速造成髖關節損傷。

王芳英說，棒球選手在打擊、投球時，需靠髖關節旋轉和軀幹連動，穩定度夠才能穩住身體，把下肢產生的力量順利傳至上肢，若過度使用或用力不當，很容易受傷。

王芳英舉例，南投1名86歲的陳姓婦人，年輕時擔任工地粗工的工作，常要扛磚頭、扛沙包也需攪拌水泥，後來改種植菇，長期彎腰及蹲下、起立的動作，部分工作過程猶如棒球選手體能訓練一樣，因沒有正確的姿勢，更不懂得休息，導致雙膝使用過度而造成退化嚴重。

10多年前，王芳英已先行幫陳婦進行左膝及右膝的人工膝關節置換，術後至今都十分正常，未料前一陣子陳婦卻因髖關節退化性關節炎，痛到連吃止痛藥都不會好，連看了3家醫院，最後決定開刀再置換人工髖關節。

王芳英表示，患者雙腳動了3次手術置換人工膝、髖關節，臨床上很少見。這次髖關節手術使用微創正前開髖關節置換手術，是從肌肉間隙進入髖關節，不必切斷臀肌的肌腱，不會破壞軟組織，同時減少手術創傷，術後隔天便能下床，2天後能爬樓梯。