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髒空氣來襲「紅色警示」出門戴口罩 嘉義市9項防空汙措施齊發

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供
嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供

今天白天寒流減弱，因大陸高壓出海，環境風場轉為東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差汙染物累積南部，嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。

環保局說，上午8點多空品ＡＱＩ達155至156紅色警示，除立即採取跨局處針對各汙染排放源啟動應變措施，雲嘉嘉南及高雄聯防空汙，啟動無人機監視有無人為露天燃燒及工地塵土汙染。

嘉義市防紅害空汙汙措施包括：通報前24大公私場所汙染防制設備確實操作，並抽查操作情形；要求30 大重點列管工地提高裸露地灑水頻率並加強道路洗掃，稽查營建工地。

通報餐飲業者油煙防制設備確實操作，現場抽查業者油煙防制設備操作情形；加強車輛管制，包括執行機車未定檢巡查、機車及柴油車車牌辨識、柴油車目視判煙；加強洗街車道路洗街作業；協調寺廟減燒金紙及鞭炮燃放；協查通報露天燃燒案件及啟動緊急醫療網，通知各急救責任醫院關注COP或氣喘個案是否增加。

發布空氣品質警示訊息，提醒避免戶外運動、外出佩戴口罩、關閉門窗等健康防護通知。環保局表示，根據環境部空氣品質監測網預報顯示，受大陸冷氣團影響，中南部地區位於下風處，汙染物易累積，空氣品質惡化，提醒市民留意最新空氣品質資訊，加強個人健康防護，減少在戶外劇烈活動，如需外出建議搭乘大眾運輸工具並佩戴口罩。

嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供
嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供
嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供
嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供
嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供
嘉義市空氣品質從上午8點多開始惡化到「紅害警示」等級，環保局9項防空汙措施齊發，提醒市民空品不良減少外出，如需外出請做好個人健康防護。圖／嘉市環保局提供

口罩 環保局 空氣品質

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