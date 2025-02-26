髒空氣來襲「紅色警示」出門戴口罩 嘉義市9項防空汙措施齊發

周德九在64歲和友人駕機環球飛行，整趟飛行的資金、飛機、規畫全由他操刀，飛越2萬0031海浬，閱覽無數壯闊山海，最讓他難忘的竟是飛抵出生地台灣的那一刻。 耗費數十年一步步完成飛行夢想，他認為日常生活中的「自制」與「紀律」非常重要，這世界上只會有老飛行員與莽撞飛行員，絕不會有既老又莽撞的飛行員。

2025-02-26 10:00