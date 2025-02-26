快訊

日本頂大遭陸資產階級鎖定 媒體人直擊爆學現象心驚

中華隊明年經典賽赴東京機會高！日媒喊警戒強敵 讚他「霸氣咆哮」

嘉市議員戴寧涉詐助理費 二審認罪繳回不法所得改判5年半

聽新聞
0:00 / 0:00

每日急診破2萬人 急診醫學會今與衛福部開會盼改善壅塞

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣急診壅塞難解，凸顯醫護出走，病床關床困境。本報資料照片
台灣急診壅塞難解，凸顯醫護出走，病床關床困境。本報資料照片

急診壅塞從春節後持續至今，疾管署今將與衛福部醫事司、急診醫學會等開會，討論包含健保給付政策改善等。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，據監測目前每日全國急診來診量仍有約2.1萬至2.2萬人，比平時數量還多，但待床狀況略有改善，目前急診待床超過100人的僅有一家醫院。

急診醫學會日前指出，急診壅塞程度前所未有，問題持續恐怕引發大規模離職，拋出端短期、長期應變措施，其中包含調整健保支付政策。

劉玉菁指出，急診來診量目前為降低，近日每日來診量約為2.1萬人至2.2萬人，但就診人次多，在醫院努力下不一定會造成壅塞；因此若以待床人數來看，以待床人數超過100人作為標準，目前僅有林口長庚醫院，其他醫院已低於100人。

另外，醫事司啟動區域聯訪機制，要將利用部立醫院資源協助紓解壅塞。劉玉菁說，目前正在規畫部立醫院協助，同時會搭配緊急醫療應變中心（REMOC）機制，轉診機制，希望緩解急診壅塞。

急診醫學會秘書長李智晃指出，今日下午預計討論議題包括急診轉診的獎勵，以及急診處置的給付等項目，希望改善急診壅塞

健保 機制 醫學

延伸閱讀

解決病患塞爆急診 衛福部最新決議部立醫院開綠色通道

擴大急診分流 高雄市衛生局祭出呼吸道腸胃專診補助2萬元

急診壅塞潛藏危機 醫嘆民眾沒有生大病本錢：自求多福

急診壅塞、無床可用 侯友宜喊話要中央面對問題

相關新聞

蘇花改遊覽車追撞調查出爐 運安會：駕駛超速、煞車晚

宇豐通運公司所屬1輛營業遊覽車2023年10月4日，於台9線蘇花改104.2k蘇澳隧道前北上路段追撞前方另一輛遊覽車，造...

每日急診破2萬人 急診醫學會今與衛福部開會盼改善壅塞

急診壅塞從春節後持續至今，疾管署今將與衛福部醫事司、急診醫學會等開會，討論包含健保給付政策改善等。衛福部醫事司副司長劉玉菁指出，據監測目前每日全國急診來診量仍有約2.1萬至2.2萬人，比平時數量還多，但待床狀況略有改善，目前急診待床超過100人的僅有一家醫院。

今中部以北零星飄小雨 吳德榮：228連假暖如夏、下周二冷氣團再來

春天來了，天氣變化大，周五起228連假溫暖如夏高溫逾30度，但下周二冷空氣再來，恐一口氣降溫15度，要注意衣物增減。

長榮航空3月起禁用行動電源 其他國籍航空規定一次看

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空今公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行...

環球飛行2萬海浬 降落松山機場締多項創舉意義非凡

周德九在64歲和友人駕機環球飛行，整趟飛行的資金、飛機、規畫全由他操刀，飛越2萬0031海浬，閱覽無數壯闊山海，最讓他難忘的竟是飛抵出生地台灣的那一刻。 耗費數十年一步步完成飛行夢想，他認為日常生活中的「自制」與「紀律」非常重要，這世界上只會有老飛行員與莽撞飛行員，絕不會有既老又莽撞的飛行員。

髒空氣來襲「紅色警示」出門戴口罩 嘉義市9項防空汙措施齊發

今天白天寒流減弱，因大陸高壓出海，環境風場轉為東風，西半部地區位於背風側，擴散條件差汙染物累積南部，嘉義市空氣品質從上午...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。