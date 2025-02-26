華南雲系東移水氣增 中北部、東半部及南部山區短暫雨

昨天好天氣，今天不少地方下雨了，天氣風險公司天氣分析師歐宗學指出，受華南雲系影響各地雲量偏多，中北部、東半部及南部山區有短暫雨機會。

歐宗學指出，受華南雲系東移帶來水氣影響，全台雲量偏多普遍陰天，中北部、東半部及南部山區有短暫雨機會。冷空氣持續減弱，白天高溫受限偏多雲量，與昨天相似甚至稍低一些，感受偏涼。明天繼續受華南雲系影響，但預估強度減弱許多，各地轉多雲，山區附近及迎風面東半部仍有零星短暫雨機會，氣溫回升1-3度。

周五起228三天連假，歐宗學說，台灣附近逐漸轉為東南至偏南風環境，環境水氣減少許多，西半部大致晴到多雲，東半部有較多雲量及局部短暫雨機會。氣溫逐日攀升，早晚感受偏涼，白天相當溫暖，西半部高溫普遍25-28度，局部內陸或南部地區上看30度。東半部高溫可達24-26度，早晚低溫仍在20度以下，日夜溫差大。

類似天氣持續到下周一白天，歐宗學指出，下周一晚起到下周二有鋒面系統通過，各地可能會有一波較明顯陣雨，鋒面過後則是東北季風南下，再次帶來涼冷空氣，在大幅回暖過後的降溫感受特別深刻。

此外，歐宗學指出，冬末春初另一個天氣特徵就是容易起霧，未來這幾天到東北季風南下以前，西半部各地早晚及離島地區都有起霧機會，要注意行車安全及航班狀況。在霧氣配合弱風環境下，空氣品質不理想，西半部比較容易達到橘色提醒甚至是紅色警示等級。