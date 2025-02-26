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助改善面癱、嘴斜眼歪 中醫針灸加入醫美也有自然效果
近年來，中醫也加入醫美行列，透過針灸改善臉部不對稱、淡化細紋、拉提臉型及改善鬆弛老態，除此之外，還能有助因顏面神經麻痺而出現的面癱、眼歪嘴斜等症狀。
為恭紀念醫院中醫科醫師黃靖雅表示，隨著醫學美容技術的進步，越來越多人不再追求過度雕塑的外表，而是希望在變美的過程中仍保有自然、年輕的樣貌。美顏針是結合中西醫的創新療法，相較於西醫美容，美顏針更為自然、沒有副作用。
她指出，韓系美顏針起源於MISO微笑針法，由韓國慶熙大學知名教授創立。這項技術最初是針對顏面神經麻痺進行治療，隨著臨床實踐發現，這項技術不僅能改善臉部不對稱，還有助於淡化細紋、拉提臉型、改善臉部鬆弛和老態，逐漸成為受人青睞的美容療程。
美顏針使用的針具比頭髮還細（0.12-0.14mm），大大減少進針時的疼痛與不適感，由於針具微小，針刺後的瘀青風險也降低許多。治療後沒有明顯的修復期，能讓患者快速恢復日常生活，逐漸成為許多追求自然抗老民眾的首選。
黃靖雅表示，美顏針運用在臉部拉提改善鬆弛，塑造V字臉，也可淡化皺紋，改善法令紋、川字紋、魚尾紋等，另外對於咀嚼肌緊繃、夫妻宮凹陷等，也能刺激修復。此外，也可運用在非美容需求，例如顏面神經麻痺、睡眠障礙、偏頭痛、耳中風等，也有不錯的改善效果。
她強調，美顏針的療程與頻率會根據個別患者的年齡和需求有所不同。一般建議在治療初期，每周進行一次，且持續六周，之後患者可根據醫師的建議，每周到每月一次不等。隨著美顏針技術的成熟，不僅成為抗老和美容的利器，更是推動醫學美容走向自然、健康方向的療法。在不動刀、不施加過多人工雕塑的情況下，恢復年輕與自然的美麗。
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