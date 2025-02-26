蘇花改遊覽車追撞調查出爐 運安會：駕駛超速、煞車晚

宇豐通運公司所屬1輛營業遊覽車2023年10月4日，於台9線蘇花改104.2k蘇澳隧道前北上路段追撞前方另一輛遊覽車，造成19人受傷。國家運輸安全調查委員會公布調查報告，發現事故駕駛員於蘇澳隧道內已超速行駛，當發現前方路況後欲將車輛減速時，主煞車作動時機過晚，導致無法安全煞停而撞擊前方遊覽車。

運安會調查指出，宇豐的事故駕駛員於蘇澳隧道內已超速行駛，當發現前方路況後欲將車輛減速時，先使用油壓減速器，接著才使用主煞車，由於主煞車作動時機過晚，導致無法安全煞停而撞擊前方遊覽車。

運安會發現，事故駕駛員平時使用油壓減速器通常僅撥至第2段，但事故發生前卻一次將油壓減速器撥至最高的第5段，顯示當時情況應屬緊急狀態需將車輛立即煞停，事故駕駛員卻未使用主煞車進行緊急煞停操作，與一般正確煞停操作不符。

運安會建議，宇豐通運有限公司應向所屬駕駛員加強有關主煞車與輔助煞車系統正確操作概念，確保駕駛員於緊急情況時，優先使用主煞車進行煞車，理解輔助煞車系統之操作方式及使用時機，並宣導遵守道路速度限制。

運安會也建議，車輛銷售商「永德福汽車股份有限公司台灣分公司」，透過適當的方式向配備油壓減速器車型的車主傳達油壓減速器相關功能與燈號訊息，使車主與駕駛員對油壓減速器功能及運作原理有正確的認知。

另建議交通部公路局，督導宇豐通運有限公司向所屬駕駛員加強有關主煞車與輔助煞車系統正確操作概念，確保駕駛員於緊急情況時，優先使用主煞車進行煞車，理解輔助煞車系統操作方式及使用時機。