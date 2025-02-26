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吳德榮：北舒適南微熱 北部及中南部空氣品質差

中央社／ 台北26日電
今天中部以北雲量增加，各地多雲時晴。示意圖。中央社
今天中部以北雲量增加，各地多雲時晴。示意圖。中央社

氣象專家吳德榮說，今天中部以北雲量增加，各地多雲時晴，今、明兩天都是北舒適、南微熱，早晚偏涼的天氣型態，北部及中南部空氣品質極差，建議避免戶外活動。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在氣象應用推廣基金會的「洩天機教室」專欄表示，今天有中層水氣通過，中部以北雲量增，局部地區偶有零星飄小雨機率，其他各地多雲時晴，明天中層水氣東移，雲量逐漸減少。

吳德榮指出，今、明兩天都是北舒適、南微熱、早晚涼，西半部易起霧的天氣，北部及中南部空氣品質極差，避免戶外活動。

接下來天氣回溫，吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，28日至3月3日本島各地區最高氣溫皆升至攝氏30度以上，各地白天溫暖如夏，易起霧。28日至3月3日白天晴朗穩定，3月3日晚間鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，3月4日清晨鋒面通過、伴隨明顯降雨，冷空氣南下、氣溫驟降，乍暖還寒應特別注意氣溫的劇烈變化。

吳德榮說，3月5日至7日受冷空氣影響，天氣偏冷，最新各國模式模擬冷空氣的強度，以大陸冷氣團的機率為最高，但已近期末，各國模式會再調整，應持續觀察。

吳德榮 氣溫

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