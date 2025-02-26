今中部以北零星飄小雨 吳德榮：228連假暖如夏、下周二冷氣團再來

春天來了，天氣變化大，周五起228連假溫暖如夏高溫逾30度，但下周二冷空氣再來，恐一口氣降溫15度，要注意衣物增減。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄指出，今晨中層水氣移入，伴隨中層雲系，降水回波偏弱，空氣品質極差。截至上午5時33分本島各地區平地最低氣溫約在12至14度。

吳德榮指出，今中層水氣通過，中部以北雲量增，局部地區偶有零星飄小雨機率，其他各地多雲時晴。明天中層水氣東移，雲量逐漸減少。今、明兩天都是北舒適南微熱、早晚涼及西半部易起霧天氣；北部及中南部空氣品質極差，應避免戶外活動。

今日各地區氣溫為：北部12至24度、中部13至26度、南部14至28度及東部13至24度。

吳德榮說，周五(28日)起至下周一(3日)本島各地區最高氣溫皆升至30度以上，各地白天「溫暖如夏」，易起霧。周五至下周一白天晴朗穩定，下周一晚鋒面接近，大氣趨不穩定，降雨機率逐漸提高。

最新歐洲模式模擬顯示，吳德榮指出，下周二(4日)晨鋒面通過，伴隨明顯降雨，冷空氣南下、氣溫驟降，「乍暖還寒」應特別注意氣溫的劇烈變化(超過15度)。下周三至周五(5至7日)受冷空氣影響，天氣偏冷。最新各國模式模擬冷空氣的強度，以「大陸冷氣團」的機率為最高，但已近期末，各國模式會再調整，應持續觀察。