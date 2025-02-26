健康你我他／腸胃痛敲響警鐘 謝絕聚餐吃到飽

長久以來腸胃偶爾鬧脾氣，10年前做過大腸鏡檢查，當時發現一個小瘜肉，馬上動刀切除。

今年邁入60歲，老化現象慢慢出現，尤其左下腹腸子痛頻率愈來愈高。過年前，一次嚴重發作竟然痛到過夜，第2天一早立刻就醫。

當天到腸胃專科診所初診，立刻照超音波，醫師診斷可能是大腸憩室炎，且開立抗生素處方，連吃藥7天才好。這次腸痛來得又急又快又久，是一警鐘，提醒要嚴肅面對腸胃問題。

首先開始記錄這次的腸胃不適反應前後生活及飲食，看看是否對某類食物有過敏反應。接著到大醫院安排做腸胃鏡檢查找問題，再來便是檢討如何減少腸胃負擔，特別是要避免吃過飽，因此，謝絕聚餐吃到飽餐廳了。

此外，日常的保養不可少，運動不能缺。每日健走可以幫助腸胃蠕動；早晨起床第一件事，要順時鐘按摩腹部，隔空幫助腸道SPA，可以減少便祕及脹氣的發生。

新年新希望，希望腸道逆齡，腸胃健康暢快生活再一甲子。