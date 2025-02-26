聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／腸胃痛敲響警鐘 謝絕聚餐吃到飽

聯合報／ 文／Jennifer（中市北屯）
新年新希望，希望腸道逆齡，暢快生活。圖／Jennifer提供
新年新希望，希望腸道逆齡，暢快生活。圖／Jennifer提供

長久以來腸胃偶爾鬧脾氣，10年前做過大腸鏡檢查，當時發現一個小瘜肉，馬上動刀切除。

今年邁入60歲，老化現象慢慢出現，尤其左下腹腸子痛頻率愈來愈高。過年前，一次嚴重發作竟然痛到過夜，第2天一早立刻就醫。

當天到腸胃專科診所初診，立刻照超音波，醫師診斷可能是大腸憩室炎，且開立抗生素處方，連吃藥7天才好。這次腸痛來得又急又快又久，是一警鐘，提醒要嚴肅面對腸胃問題。

首先開始記錄這次的腸胃不適反應前後生活及飲食，看看是否對某類食物有過敏反應。接著到大醫院安排做腸胃鏡檢查找問題，再來便是檢討如何減少腸胃負擔，特別是要避免吃過飽，因此，謝絕聚餐吃到飽餐廳了。

此外，日常的保養不可少，運動不能缺。每日健走可以幫助腸胃蠕動；早晨起床第一件事，要順時鐘按摩腹部，隔空幫助腸道SPA，可以減少便祕及脹氣的發生。

新年新希望，希望腸道逆齡，腸胃健康暢快生活再一甲子。

醫師 餐廳

延伸閱讀

擴大急診分流 高雄市衛生局祭出呼吸道腸胃專診補助2萬元

拉肚子拉不停怎麼辦？諾羅、腸胃炎NG飲食菜單 7地雷食物吃了拉更慘

怕便祕芭樂不敢連籽吃？營養師揭芭樂籽「4大意想不到好處」 還能幫助減肥

得流感時吃高纖蔬果反而NG！營養師揭病患不宜吃的2種食物

相關新聞

今年冬天近14年最冷 雨量史上第4少

今年冬天感受明顯偏冷，中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年冬天受到十三波大陸冷氣團以上等級冷空氣，及鋒面、南方雲系及華...

高血壓要吃一輩子藥嗎？ 黃金6原則 保護心血管

高血壓被喻為「沉默殺手」，前期通常沒有明顯症狀，等到頭痛、頭暈、肩頸僵硬、視力模糊時，可能已經罹患高血壓好一段時間了。血...

健康主題館／養肺如養命 當心空汙傷呼吸力

「養肺如養命」，中山醫學大學副校長暨附設醫院胸腔外科醫師陳志毅說，肺是生命之源、主掌呼吸，幫助氧氣與二氧化碳在肺部進行交...

中華隊沙子宸抱病飆生涯最速球 醫學專家：非常厲害

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊今天晚間決戰西班牙隊。輔大生醫所講座教授、國民黨前立委陳宜民今天表示，目前就中華隊...

長榮航空3月起禁用行動電源 其他國籍航空規定一次看

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空今公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行...

健康你我他／腸胃痛敲響警鐘 謝絕聚餐吃到飽

長久以來腸胃偶爾鬧脾氣，10年前做過大腸鏡檢查，當時發現一個小瘜肉，馬上動刀切除。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。