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腹瀉疫情處高點 流感出現女嬰死亡個案

聯合報／ 記者李青縈／台北報導

腹瀉疫情仍在高點、流感也在流行期。疾管署發言人曾淑慧指出，上周類流感門急診就診約13萬7千人，其中流感死亡個案中更有一名女嬰成為流感季以來最小個案，預計在3月中下旬脫離流行期。腹瀉疫情則處在高點波動，諾羅病毒釀多起群聚，好發在餐飲旅宿業。

防疫醫師林詠青說，中部一名未滿兩歲女嬰，有接種流感疫苗，感染A型流感後先是發燒、咳嗽、流鼻水、食欲及活動力下降，就醫時給予抗病毒藥物，但隔日發燒逾40℃且意識改變，雙側肺部浸潤，雖持續用抗病毒藥物治療，但持續痙攣，無法自主呼吸，收住加護病房，仍在第4天過世，為流感併發腦炎、敗血性休克、多重器官衰竭致死。

上周因應疫苗打氣增加，疾管署增購10萬劑流感疫苗20日開打，僅提供長者、學生、機構住民、嬰兒父母、孕婦等高風險對象接種，全台已施打7萬多劑，目前僅剩兩萬劑。曾淑慧指出，剩餘疫苗多被民眾預約完，實際剩下不多，呼籲民眾接種前先致電合約院所詢問疫苗數量。

疫情中心主任郭宏偉表示，上周腹瀉門急診就診30萬4千餘人次，為近5年同期最高。近4周接獲410起腹瀉群聚通報案，195例是諾羅病毒。諾羅傳染力強且低病毒量即可致病，若接觸到受病毒汙染的食物、飲水或物品，或是與病人密切接觸、吸入病人嘔吐物等就可能感染。

新冠疫情目前雖處在低點波動，一月中兒童新冠疫苗用完後，即日起重新提供6個月至11歲幼童接種莫德納JN.1疫苗。曾淑慧說，疫苗將採用成人劑型劑量減半接種，一人一劑不會重複使用。不論成人或兒童疫苗皆為JN.1疫苗，對主流變異株XEC都有保護力。

流感疫苗 疫情 諾羅病毒

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