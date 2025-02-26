高血壓要吃一輩子藥嗎？ 黃金6原則 保護心血管

高血壓被喻為「沉默殺手」，前期通常沒有明顯症狀，等到頭痛、頭暈、肩頸僵硬、視力模糊時，可能已經罹患高血壓好一段時間了。血壓長期偏高，會引發多種心血管疾病，造成腦部、腎臟、眼睛等血管傷害。

依「2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查」結果，18歲以上國人的高血壓盛行率達26.8%，推估約529萬人罹患高血壓。

國健署署長吳昭軍呼籲，健康的成年人應每年執行至少1次的居家血壓「722量測」，若數值是在130/80mmHg以上，應該就醫諮詢，評估是否需要用藥以達到理想血壓值。

國泰醫院心血管中心主治醫師郭志東表示，高血壓與基因遺傳、生活習慣、環境因素有關，不少民眾量測出超標數字，很擔心「怎麼辦？要吃藥嗎？運動可以改善嗎？」其實及早介入藥物治療，可減少血管及器官的負擔，日後還是有機會減藥、停藥。

郭志東指出，運動雖然可以改善血壓，但是效果不及藥物，一顆高血壓藥可以降10mmHg；而運動效果有限，且太劇烈的活動也可能讓血壓飆升。最好的控制血壓方式，是藥物+飲食+運動多管齊下，將血壓、血糖、血脂控制在理想範圍內。

國健署提醒，不論哪個年齡層，都要做好居家血壓的自我管理，定期注意血壓變化，才能遠離疾病及併發症的風險。

郭志東分享，國際上有推出「SABCDE」的生活型態調整原則，做好下列六件事，可減少心血管疾病的風險。