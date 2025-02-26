今年冬天近14年最冷 雨量史上第4少

今年冬天感受明顯偏冷，中央氣象署預報中心主任陳怡良指出，今年冬天受到十三波大陸冷氣團以上等級冷空氣，及鋒面、南方雲系及華南雲系影響，平均氣溫為十七點八四度，是近十四年來最冷的冬天；春季天氣部分，預估三至四月雨量偏少，五月進入梅雨季，另提醒三月仍有冷氣團南下影響台灣的機率。

陳怡良說，今年冬天冷空氣南下頻繁，期間共受到十三波大陸冷氣團以上等級的冷空氣影響，冬季平均氣溫相較氣候值十八點六八度，低了○點八四度，是二○一一年以來，最冷的冬天。以台北站為例，低溫低於十四度達冷氣團以上等級的天數有卅九天，為近九年來最多的一年。

另外，據統計，今年冬季雨量為一九○點七毫米，較氣候值二六○點六毫米，僅有七成。而今年冬季降雨日數為廿五點五天，相較氣候值卅二點六天明顯偏少；今年冬季十一個平地站平均降雨日數為一九五一年有紀錄以來，史上第四少。

春季天氣展望，陳怡良說，目前反聖嬰有減弱趨勢，預測春季將回復正常，今年三至五月均溫以正常的機率較大。雨量為正常至偏少，五月進入梅雨季，降雨量預測不確定性高。