快訊

經典賽／守住生死戰！中華隊4投鎖住西班牙 2026正賽我們來了

雄檢抗告成功！林岱樺涉貪案 胞弟、弟媳3人更裁收押禁見

水泥襲擊！桃園中壢青埔新建案 疑灌模崩塌30車遭殃

聽新聞
0:00 / 0:00

中華隊沙子宸抱病飆生涯最速球 醫學專家：非常厲害

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
沙子宸。記者余承翰／攝影
沙子宸。記者余承翰／攝影

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊今天晚間決戰西班牙隊。輔大生醫所講座教授、國民黨前立委陳宜民今天表示，目前就中華隊投手沙子宸的症狀來看，有可能是得季節性流感。在發燒抱病的狀況下，沙子宸對南非還能投出生涯最快球速，令人驚豔。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請陳宜民，討論長照保險與流感議題。

針對中華隊沙子宸抱病上場一事，陳宜民說，沙子宸的症狀包括胃寒跟發燒，應屬季節性流感。近期諾羅病毒盛行，也不能排除諾羅的可能，尤其沙有抽筋狀況，可能與諾羅的缺乏電解質有關，球隊仍需做鑑別診斷。在抱病發燒下，沙仍然飆出生涯最快球速152公里，非常厲害。

陳宜民提到，冬天到春天是諾羅病毒騷動之時，諾羅透過糞口傳染，因此患者使用過的洗手間需進行消毒。且諾羅病毒沒有疫苗，變異數又多，只能做症狀治療，補充電解質跟多休息。他建議，為有效避免諾羅病毒，民眾上洗手間時馬桶蓋應蓋下再沖，否則糞便的病毒會一併飛出，感染整間廁所。

對於今年開始流感狀況多，導致急診量能堵塞，陳宜民說，主要仍是因民眾多偏好到大醫院看病，加上台灣的分級醫療制度不夠完善，患者都往急診室、醫學中心跑，如台大、三總、榮總等，造成病床堵塞，影響病人就醫權益。北市衛生局應積極協調，讓這些大型醫學中心與市立聯合醫院合作，舒緩堵塞問題。

陳宜民強調，台灣醫療量能不足問題非一日之寒，一般醫院護病比宜為1比6，但台灣都到1比7、1比8，再加上護理人員薪資過低，還有被傳染等職業危害，護理人力短缺，接連導致病房沒辦法開，急診就會塞車。

何志勇也提到，全台灣有27家醫學中心，護病比達標的只有2間。更甚，許多統計數據把行政職的護理師也放進去，然而這些護理師並沒有在第一線執勤，所以實際過勞狀況恐比數據更嚴重。

陳宜民接著說，由於醫療人力有此結構問題，因此更應透過長照保險制的方式舒緩量能。國民黨將在立院本會期把長照保險法列為優先草案，原先2016年通過的長照服務法主要財源來自機會稅、菸捐、遺贈稅等，財源不穩定，一年大概收700多億，過去幾年勉強讓長照基金維持1、2000億規模。由於長照服務內容持續增加，去年開始入不敷出，虧損約50億，今年更可能虧到120億，長期恐有被掏空、破產之虞，因此要有長照保險的精神。

陳宜民強調，不是只有長輩需要長照資源，如果孩子得到傳染疾病、罕見疾病乃至於各種急重症狀況，也都需要長照，長照保險實為分散風險的概念。而國民黨推的長照保險法已經過精算，費率約1.19%，一個月大約是買一個便當的錢，負擔不會太大。

陳學聖也說，台灣推動長照保險已經慢日本20年、慢南韓10年，長照保險法機制能讓社會分散很多風險，有效因應高齡化社會。

中華隊正鏖戰西班牙，爭取出賽WBC。輔大生醫所講座教授、國民黨前立委陳宜民今在直播節目在直播節目「志聖鮮思表示，目前就中華隊投手沙子宸的症狀來看，可能是得季節性流感。在發燒抱病的狀況下，沙子宸對南非還能投出生涯最快球速，令人驚豔。圖／「志聖鮮思」提供
中華隊正鏖戰西班牙，爭取出賽WBC。輔大生醫所講座教授、國民黨前立委陳宜民今在直播節目在直播節目「志聖鮮思表示，目前就中華隊投手沙子宸的症狀來看，可能是得季節性流感。在發燒抱病的狀況下，沙子宸對南非還能投出生涯最快球速，令人驚豔。圖／「志聖鮮思」提供

中華隊 保險 沙子宸 諾羅病毒 長照

延伸閱讀

經典賽Live／6局下西班牙重砲開轟回擊 中華5：3領先

經典賽／不是重播！連續大暴傳送中華隊2分 西班牙三壘手哭了

經典賽／中華決戰西班牙 各地球迷熱血應援

經典賽／護國神骰來了！復刻版坐鎮 曾總：大家團結一心

相關新聞

中華隊沙子宸抱病飆生涯最速球 醫學專家：非常厲害

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊今天晚間決戰西班牙隊。輔大生醫所講座教授、國民黨前立委陳宜民今天表示，目前就中華隊...

馬戲生死大格鬥、XR、移工吉賽兒 台中歌劇院要你動起來

台中國家歌劇院今年的Arts NOVA就是要你動起來！10檔大作個個動態十足，從劇場大師羅伯．勒帕吉的摔角結合馬戲新作《...

長榮航空3月起禁用行動電源 其他國籍航空規定一次看

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空今公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行...

CBAM恐延後1年上路 環境部長彭啓明：國內產業將有片刻喘息

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）原訂2026年正式上路，不過環境部長彭啓明今天指出，近期不斷有CBAM延後1年的消息，而且...

農業部：減飼料與天冷助減產 蛋雞業觀望供需問題

雞蛋供過於求，產業界今天討論調節措施，農業部說，尚無定論，因去年下半年蛋種雞減少飼料供應，即可達到減產效果，且天冷也有減...

燦坤 RTX50筆電首批「保證取貨」 2／25晚上10點限量開搶

2025年全新搭載輝達（NVIDIA）Blackwell架構的GeForce RTX 50筆記型電腦震撼登場，帶來顛覆遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。