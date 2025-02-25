中華隊沙子宸抱病飆生涯最速球 醫學專家：非常厲害

世界棒球經典賽資格賽（WBCQ）中華隊今天晚間決戰西班牙隊。輔大生醫所講座教授、國民黨前立委陳宜民今天表示，目前就中華隊投手沙子宸的症狀來看，有可能是得季節性流感。在發燒抱病的狀況下，沙子宸對南非還能投出生涯最快球速，令人驚豔。

國民黨前立委陳學聖、清華大學兼任助理教授何志勇今在直播節目「志聖鮮思」，邀請陳宜民，討論長照保險與流感議題。

針對中華隊沙子宸抱病上場一事，陳宜民說，沙子宸的症狀包括胃寒跟發燒，應屬季節性流感。近期諾羅病毒盛行，也不能排除諾羅的可能，尤其沙有抽筋狀況，可能與諾羅的缺乏電解質有關，球隊仍需做鑑別診斷。在抱病發燒下，沙仍然飆出生涯最快球速152公里，非常厲害。

陳宜民提到，冬天到春天是諾羅病毒騷動之時，諾羅透過糞口傳染，因此患者使用過的洗手間需進行消毒。且諾羅病毒沒有疫苗，變異數又多，只能做症狀治療，補充電解質跟多休息。他建議，為有效避免諾羅病毒，民眾上洗手間時馬桶蓋應蓋下再沖，否則糞便的病毒會一併飛出，感染整間廁所。

對於今年開始流感狀況多，導致急診量能堵塞，陳宜民說，主要仍是因民眾多偏好到大醫院看病，加上台灣的分級醫療制度不夠完善，患者都往急診室、醫學中心跑，如台大、三總、榮總等，造成病床堵塞，影響病人就醫權益。北市衛生局應積極協調，讓這些大型醫學中心與市立聯合醫院合作，舒緩堵塞問題。

陳宜民強調，台灣醫療量能不足問題非一日之寒，一般醫院護病比宜為1比6，但台灣都到1比7、1比8，再加上護理人員薪資過低，還有被傳染等職業危害，護理人力短缺，接連導致病房沒辦法開，急診就會塞車。

何志勇也提到，全台灣有27家醫學中心，護病比達標的只有2間。更甚，許多統計數據把行政職的護理師也放進去，然而這些護理師並沒有在第一線執勤，所以實際過勞狀況恐比數據更嚴重。

陳宜民接著說，由於醫療人力有此結構問題，因此更應透過長照保險制的方式舒緩量能。國民黨將在立院本會期把長照保險法列為優先草案，原先2016年通過的長照服務法主要財源來自機會稅、菸捐、遺贈稅等，財源不穩定，一年大概收700多億，過去幾年勉強讓長照基金維持1、2000億規模。由於長照服務內容持續增加，去年開始入不敷出，虧損約50億，今年更可能虧到120億，長期恐有被掏空、破產之虞，因此要有長照保險的精神。

陳宜民強調，不是只有長輩需要長照資源，如果孩子得到傳染疾病、罕見疾病乃至於各種急重症狀況，也都需要長照，長照保險實為分散風險的概念。而國民黨推的長照保險法已經過精算，費率約1.19%，一個月大約是買一個便當的錢，負擔不會太大。