馬戲生死大格鬥、XR、移工吉賽兒 台中歌劇院要你動起來

台中國家歌劇院今年的Arts NOVA就是要你動起來！10檔大作個個動態十足，從劇場大師羅伯．勒帕吉的摔角結合馬戲新作《砰！》，到狠劇場的新作《自由遊戲—XR身體音樂計畫》、屢獲國際影展大獎的河床劇團的XR新作《之間》，都要觀眾忍不住跟著手舞足蹈。

勒帕吉在台擁有眾多粉絲，本次《砰！》勒帕吉除施展拿手的機關魔法，還大玩人體奇觀，邀請擅長扯鈴、大環、懸吊等馬戲好手在劇院生死格鬥，裁判、粉絲也加入戰局，喜歡新馬戲的觀眾別錯過。

澳洲史蒂芬妮．雷克舞團9鼓手╳9舞者的《舞動狂響》，以9名鼓手各懷絕技的震撼敲擊，與9名舞者的身體相互交織，彼此猶如以聲響、動作與速度相互PK，在混亂中重塑秩序。

曾為張雨生、張惠妹寫歌的音樂家櫻井弘二與導演鄭詠珊夫妻檔，本次帶來《湖底之鬼》。該劇從《聊齋誌異》中〈王六郎〉發想，以音樂說故事的劇場形式，用「全黑」的視覺與舞台設計，邀請觀眾戴起眼罩專注聽故事，2022年首演大獲好評，這次更精彩。

義大利新媒體劇場fuse*的《靈魂》本次在台中世界首演，延續Arts NOVA去年起音像（Audio Visual）類節目透過光影與聲音，重新建構敘事邏輯與日常感官的震撼。該劇將透過各種劇場黑科技，結合現場演出與異地冥想的數據分析，帶觀眾來一趟「靈魂出竅」之旅。

狠劇場《自由遊戲—XR身體音樂計畫》則是2023年高雄電影節首映《放開你的頭腦》系列新篇章，觀眾在劇場舞台可以戴上VR頭顯，跟著舞者與音樂人一起move、一起玩，創造全新經驗。

河床近年是國際影展常勝軍，這次《之間》與加拿大PHI工作室、希臘歐納西斯文化中心合作，透過XR技術探討生物複製在生與死、科技與道德之間的模糊狀態，每場僅開放10名觀眾進入穿越現實、進入生命與意識的神祕體驗。

知名編舞家阿喀郎．汗率領英國國家芭蕾舞團新詮四大古典芭蕾舞劇之一《吉賽兒》也是強棒，舞作將背景從中世紀小鄉村拉到現代紡織工廠，主角從單純村姑改為堅強獨立的女移工，音樂、舞蹈、布景、服裝到故事全都重新拆解。2016年首演即榮獲英國奧利佛獎舞蹈傑出成就獎等多項大獎，不可錯過。

布拉瑞揚舞團《我・我們》第二部曲，繼一部曲主題為很會用手的排灣族 pulima（手巧的人），前進到生命第二階段 puqulu（智慧的腦）。舞作也再度與金曲歌手ABAO阿爆、視覺藝術家磊勒丹合作，透過多段雙人舞演繹人際間的交往競合。

此外，以自製搞笑荒誕的機械裝置和樂器聞名的日本表演團體「明和電機」，這次打造腦洞大開的《新世紀浮世繪》，作品中融入Hello Edo！江戶未來世與台港新媒團隊超維度的AI影像，穿越時空結合日本傳統祭典元素與賽博龐克（Cyberpunk）風格，將在歌劇院世界首演。