CBAM恐延後1年上路 環境部長彭啓明：國內產業將有片刻喘息

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）原訂2026年正式上路，不過環境部長彭啓明今天指出，近期不斷有CBAM延後1年的消息，而且該訊息愈來愈明確，如果延後1年上路，我國鋼鐵、鋁、肥料等產業將有喘息空間，但仍應盡早準備。

彭啓明表示，歐盟考量美國的新關稅制度，包含歐盟也在徵詢各國的狀況，歐盟CBAM正式上路的時間很可能會延後1年，也就是2027或2028年才上路，自上周起也不斷收到相關訊息。然而今年8月左右歐盟將會討論出正式的CBAM版本，台版CBAM也會比照歐盟的最終版本來擬訂法定進度。

彭啓明說，CBAM的制定相當複雜，並非說制定就能制定，一定要通報世界貿易組織（WTO），然而台灣的碳費金額相較歐盟碳定價低了很多，真的要抵減也只能抵一些，促使產業減碳還是碳費的主要目的，與CBAM的掛勾並不是這麼直接。

彭啓明指出，假如歐盟CBAM真的延後1年實施，對台灣如鋼鐵、鋁、肥料等產業會有一點喘息的機會，政府也會趁此空檔協助業者適應及做好準備，然而1年很快就過去了，假如沒有即早準備，後面的壓力還是會跟著來。

彭啓明表示，碳定價和CBAM並不同，而CBAM有驅動碳定價的效果，今年年中赴歐盟考察的行程仍會如期進行，會深入了解歐盟的總量管制及排放交易（EU ETS），也會持續釐清CBAM和台灣未來的總量管制、排放交易的關聯性。