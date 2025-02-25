快訊

經典賽Live／6局上西班牙三壘手連續2失誤 中華5：2西班牙

和陳曉離婚後傳言滿天飛！愛子被爆「轉出」北京名校 陳妍希反應曝

史上首次！美軍官方宣布：台灣參演今年美泰金色眼鏡蛇演習

聽新聞
0:00 / 0:00

CBAM恐延後1年上路 環境部長彭啓明：國內產業將有片刻喘息

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
彭啓明說，雖然歐盟CBAM可能延後1年上路，但仍應盡早準備。圖／聯合報系資料照片
彭啓明說，雖然歐盟CBAM可能延後1年上路，但仍應盡早準備。圖／聯合報系資料照片

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）原訂2026年正式上路，不過環境部長彭啓明今天指出，近期不斷有CBAM延後1年的消息，而且該訊息愈來愈明確，如果延後1年上路，我國鋼鐵、鋁、肥料等產業將有喘息空間，但仍應盡早準備。

彭啓明表示，歐盟考量美國的新關稅制度，包含歐盟也在徵詢各國的狀況，歐盟CBAM正式上路的時間很可能會延後1年，也就是2027或2028年才上路，自上周起也不斷收到相關訊息。然而今年8月左右歐盟將會討論出正式的CBAM版本，台版CBAM也會比照歐盟的最終版本來擬訂法定進度。

彭啓明說，CBAM的制定相當複雜，並非說制定就能制定，一定要通報世界貿易組織（WTO），然而台灣的碳費金額相較歐盟碳定價低了很多，真的要抵減也只能抵一些，促使產業減碳還是碳費的主要目的，與CBAM的掛勾並不是這麼直接。

彭啓明指出，假如歐盟CBAM真的延後1年實施，對台灣如鋼鐵、鋁、肥料等產業會有一點喘息的機會，政府也會趁此空檔協助業者適應及做好準備，然而1年很快就過去了，假如沒有即早準備，後面的壓力還是會跟著來。

彭啓明表示，碳定價和CBAM並不同，而CBAM有驅動碳定價的效果，今年年中赴歐盟考察的行程仍會如期進行，會深入了解歐盟的總量管制及排放交易（EU ETS），也會持續釐清CBAM和台灣未來的總量管制、排放交易的關聯性。

彭啓明 歐盟 碳費

延伸閱讀

四接限縮發言人數遭批民主過場秀 彭啓明：不限制人數會議恐難進行

環團不滿四接環評發言上限20人 彭啓明：首推網路表達機制

環評大會26日審查四接 彭啓明不出席：高標準規範自己

綠色採購還不夠 彭啓明：2030全國綠色採購目標1600億

相關新聞

明後2地下雨！228連假高溫達30度 下周鋒面通過驟降8度

明後2天受到華南雲系東移影響，水氣增加，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天中部以北、東半部有零星降雨，228連假天氣好轉，...

台南泰國直航包機4月起飛 國人出發日期有2種選擇

2024年台南辦理「台南-泰國」包機直航，平均載客率9成以上，遊客反應熱烈，市府觀旅局今宣布，4月再推出，國人出發日期有...

9個月邊坡改善工程「全台最美支線」台鐵深澳線明復駛

為解決台鐵深澳線邊坡不穩定，並截彎取直，交通部鐵道局去年4月進行邊坡改善工程，歷經9個月施工，今年1月15日已完工。台鐵...

你在哪兒？「醫療奉獻獎」醫師尋找首位接生的新生兒

為台東接生超過8千個寶寶的醫療奉獻獎醫師郭成興，今天他在個人臉書貼文尋找16年前他在台東接生的首位新生兒，醫院也幫忙尋找...

CBAM恐延後1年上路 環境部長彭啓明：國內產業將有片刻喘息

歐盟碳邊境調整機制（CBAM）原訂2026年正式上路，不過環境部長彭啓明今天指出，近期不斷有CBAM延後1年的消息，而且...

長榮航空3月起禁用行動電源 其他國籍航空規定一次看

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空今公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。