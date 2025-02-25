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長榮航空3月起禁用行動電源 其他國籍航空規定一次看

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空今宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照
長榮航空今宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。本報資料照

韓國釜山航空今年1月疑似機艙內旅客的行動電源過熱引發火警。為確保飛安，長榮航空今公告，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。而其他國籍航空中，星宇航空及台灣虎航原先就禁止使用，中華航空則是採柔性勸導，「建議」旅客不要使用。

釜山航空今年1月自釜山飛往香港航班發生火警，事後發現疑似是行動電源或相關電子設備釀禍。除了不少韓籍航空因此更改規定，要求旅客航程中不得使用行動電源；長榮航空今也宣布，3月起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。

至於其他國籍航空，如中華航空現行規定為，行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運；基於飛航安全，建議航程中不要使用行動電源。

星宇航空表示，客艙須知載明，行動電源應隨身攜帶並放置妥當，不可託運，全程禁用並禁止充電。

台灣虎航也說，台灣虎航航班本來就禁止機上使用行動電源，另提醒旅客行動電源需隨身攜帶不得託運。

台灣虎航 國籍航空

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