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心臟名醫朱樹勳用一生寫無數首例 台大醫院發文悼念

中央社／ 台北25日電

心臟外科名醫朱樹勳今天辭世，享壽87歲。台大醫院發文緬懷，朱樹勳以勇於挑戰和永不放棄為動力，創下無數「第1例」紀錄，將一生貢獻給台灣醫界，激勵著每名醫護人員

朱樹勳出生於民國26年，53年台大醫學系畢業後，於台大醫院任職，78年起陸續擔任急診部主任、外科部主任，84年任台大醫院副院長，89年自台大醫院退休，之後前往亞東醫院擔任院長。

台大醫院透過新聞稿表示，朱樹勳對於台灣醫療貢獻良多，不僅是在臨床研究與學術方面表現卓越，他的風範更是許多醫護人員與患者心中的楷模。朱樹勳的一生，可用「勇於挑戰」和「永不放棄」形容。

台大醫院分享，朱樹勳創下的「第1例」紀錄非常多，包括民國62年完成國內首例冠狀動脈繞道手術，後續還有首例主動脈內氣球幫浦裝置，完成首例心臟移植到第1例葉克膜（ECMO）個案，與首例心室輔助器過渡到心臟移植，還有第1例植入型左心室輔助器。

「外科加護病房是外科的火車頭」，這是台大醫院回顧朱樹勳曾經的強調，他傾全力扶植外科加護病房發展，後來台大醫院外科在器官移植、心臟外科的傑出表現，都是倚賴強大的外科重症醫學為基礎與後盾。

除了臨床醫療表現卓越外，朱樹勳對於外科醫學研究的推動也是開拓者。民國79年接任外科部主任後，就積極思考推動外科的教學研究與服務，強化外科研究風氣，不僅帶領台大醫院外科論文數及研究計畫質與量大增，更培育出台大醫院新一代的「外科人」。

院方表示，朱樹勳的離世，讓台灣痛失一名偉大醫界英才，但他所種下的種子將持續在每個角落發芽茁壯。他的名字將永遠烙印在台大醫院的歷史中，並激勵著每名醫護人員，為病患與社會貢獻更多的力量。

台大醫院 醫學 醫護人員

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