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燦坤 RTX50筆電首批「保證取貨」 2／25晚上10點限量開搶

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
GeForce RTX 50筆記型電腦於燦坤線上購物搶先開放預購。燦坤提供
GeForce RTX 50筆記型電腦於燦坤線上購物搶先開放預購。燦坤提供

2025年全新搭載輝達（NVIDIA）Blackwell架構的GeForce RTX 50筆記型電腦震撼登場，帶來顛覆遊戲規則的AI和神經渲染功能，作為市場話題不斷、備受遊戲玩家和創作者期待的RTX 50高效能筆電，無論是遊戲、創作、AI運算，都能帶來更流暢、更高效的體驗。

燦坤25日宣布，2月25日晚上10點於燦坤線上購物搶先開放預購，推出多重優惠與預購活動，首批『保證取貨』的RTX 50筆電『數量有限』，搶購真的要快！

成功搶購首批RTX筆電的燦坤會員，輝達台灣高層將於3月31日開賣當日，親臨燦坤內湖旗艦店親手交機，搶先入手，還能獨享尊榮禮遇。

預購期間到全台燦坤門市或線上購物，購買指定款RTX50系列筆電，指定銀行支付最高現折1,500元。

各大品牌也推出專屬活動，華碩即日起至3月30日，買華碩GeForce RTX 5070 Ti 以上顯卡筆電，加碼送「ROG 無懼禮盒」，內含帆布袋、保溫瓶、摺疊傘、手機掛繩。

微星推出購買MSI GeForce RTX50系列筆電，享早鳥優惠，買就送市價七千「電競大禮包」，內含Titan Gaming Backpack泰坦電競筆電後背包、M99 Pro Box20周年紀念款專業電競滑鼠、H901 20周年紀念款潮流霧黑摺疊耳機。燦坤獨家再抽「MSI機器龍大公仔」，限量收藏，專屬粉絲福利！

宏碁則是購買指定款，登錄送3千即享券、延保一年、Predator電競路由器。

為了滿足消費者需求，從2月26日起，燦坤將在全台各門市及線上購物平台接受預訂。即使未能搶到首批商品，依然有機會獲得原廠大禮包。此外，燦坤更加碼推廣，每台商品購買即送1,000燦坤K幣，有興趣的消費者可把握機會。

GeForce 燦坤 電競筆電

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