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你在哪兒？「醫療奉獻獎」醫師尋找首位接生的新生兒

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東基督教醫院也幫忙尋找這名2009年3月6日郭成興醫師接生的新生兒，並在網路台東各社群平台轉貼，引起網友熱烈討論。圖／翻攝自東基公益
台東基督教醫院也幫忙尋找這名2009年3月6日郭成興醫師接生的新生兒，並在網路台東各社群平台轉貼，引起網友熱烈討論。圖／翻攝自東基公益

為台東接生超過8千個寶寶的醫療奉獻獎醫師郭成興，今天他在個人臉書貼文尋找16年前他在台東接生的首位新生兒，醫院也幫忙尋找，在網路各社群平台轉貼，引起網友熱烈討論。郭成興說，這名他在台東基督教醫院服務首位接生的新生寶寶，現在應該是16歲的高中生了。

郭成興表示，這名新生兒是個女娃兒，是他在2009年3月6日接生，也是他即將在東基服務滿16個年頭，多少寒暑、多少日夜，迎接了8千個新生命，剛好幾天前又看到聖母醫院停擺22年的婦產科門診，終於有醫師願意來重啟門診，讓他心有所感觸，進而想找這名16年前的新生寶寶。

台東網路各社群平台，今天由東基公益轉貼一篇文章，內容寫道「你是2009（民國98）年三月六日在台東基督教醫院出生的寶寶嗎？趕快私訊小編，我們迫切地希望能找到這位東基寶寶！」；貼文一出，吸引不少網友熱烈討論及分享，希望盡早幫郭醫師找到這名孩子。

原在台北服務的郭成興，2009年到東基服務至今，全台東縣3成新生兒，都由他所帶領團隊成功接生的，平均一年接生約545名、一個月約45名，接生超過8千個新生寶寶。曾經遇過一個晚上被叫起來4次、一個月接生78個小生命。甚至曾下班運動，突接到產房緊急電話，立馬狂奔回醫院，平安完成接生。

他的好表現不僅在2008年獲得「嬰兒與母親」雜誌讀者推薦的台北縣婦產科好醫師第一名，2019年更獲得第29屆醫療奉獻獎，前副總統陳建仁譽為「孩子的守護神」。

郭成興強調，接生絕對不是靠一個人的力量所能完成的，而是需要一個團隊。而團隊是要靠時間、精力來建立。感謝醫院及所有婦產科團隊的幫忙，也才能完成這8千多個寶寶的接生。尤其他在2009年3月2日到東基報到，這位媽媽3月6日就願意讓我為她進行剖婦產。對初到台東的醫師，還未與孕、產婦建立信任感之際，會願意讓他接生，對他來說是很大的感觸。

另面對在正處於急重症醫療崩壞的階段，郭成興也有感而發的表示，期盼無論是政府、醫師或民眾都要確切思考健保制度等問題，思考如何讓更多醫師、護理師願意走入急重症的科別，這是大家共同的責任。

第29屆醫療奉獻獎得主、台東基督教醫院婦產科主任郭成興，今天他在個人臉書貼文尋找16年前他在台東接生的首位新生兒。圖／翻攝自郭成興臉書
第29屆醫療奉獻獎得主、台東基督教醫院婦產科主任郭成興，今天他在個人臉書貼文尋找16年前他在台東接生的首位新生兒。圖／翻攝自郭成興臉書

接生 醫師

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