憶朱樹勳巡房細膩 洪芳明：師恩難忘 唯有以行動傳承
台灣心臟外科權威醫師朱樹勳今天辭世，享壽87歲，他行醫生涯影響不少後進，亞東醫院外科暨創傷加護病房主任洪芳明說，朱樹勳對病人的態度很用心，不只是站在病床前看病歷，而是會摸摸病人的手，蹲下來查看尿袋裡的尿液，「這些細微的舉動，深深感動了當時的我」，原來看病不只是分析數據，這份細膩與專注影響他往後行醫態度。
洪芳明以「感念朱P，謹以這篇文章獻給我最敬愛的老師朱P」為主題，寫下他對朱樹勳的感念。洪說，行醫路上，朱P是他最重要的貴人，也是影響他最深遠的老師。回首承蒙師恩這26年歲月，朱P不僅在關鍵時刻提攜，更以身作則，讓他領悟何謂醫者風範。
洪芳明說，1999年，朱P從台大來到亞東醫院任院長，當時他只是內科總醫師，只是盡可能協助心臟外科病人進行侵入性治療，比如插管、中央靜脈導管置入等。洪說，或許是他的認真態度被朱P留意到，有一天，朱P突然找他進辦公室，問「要不要做加護病房的醫師？」
洪芳明說，那時的他從未想過自己有機會成為主治醫師，更別說進入加護病房這個挑戰極大的領域。他當下沒有猶豫脫口而出：「謝謝院長，我願意努力。」朱P接著問：「那你要不要看門診？」他反射性的回答：「如果要做加護病房醫師，我希望能專心照顧重症病人，不要看門診。」事後回想，不確定自己當時為何會這麼說，但這個決定，讓他從此踏上了專職重症醫師的道路，一轉眼就是25年。
洪還說，他剛當上重症醫師時，朱P每天晚間7時30分會到ICU巡視。不只是站在病床前看病歷，是會親手摸摸病人的手，蹲下來查看尿袋裡的尿液，仔細評估生命徵象，甚至輕聲對病人說話，這些細微的舉動，深深感動了當時的他。深刻體會到，原來看病不只是分析數據，而是用心去感受病人的狀態。
「他不僅身教，還推著我往前走」，洪芳明說，朱P常鼓勵他去進修、發表論文，甚至安排他參與各種課程，從醫療品質、醫學倫理、醫療法律，到器官捐贈、醫療糾紛鑑定、智慧醫療等。
「老實說，當時的我真的覺得累」，洪芳明說，因為課程結束後，還要回到病房照顧病人，多年後回頭看，才知道這是朱P在栽培後輩。
洪還說，他從朱P身上學到的是「Never Say Never」，無論面對多大的挑戰，都不該輕言放棄，今年1月亞東醫院的尾牙，是他最後一次見到恩師朱P，他慶幸當時有留下合照，「他是我醫師職業旅程中最重要的貴人，引領了我前行的方向。師恩難忘，唯有以行動傳承。」
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