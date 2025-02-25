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明後2地下雨！228連假高溫達30度 下周鋒面通過驟降8度

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
明後2天受到華南雲系東移影響，中部以北、東半部有零星降雨，228連假天氣好轉，各地為多雲到晴的好天氣，高溫可達25至30度，聯合報系資料照
明後2天受到華南雲系東移影響，中部以北、東半部有零星降雨，228連假天氣好轉，各地為多雲到晴的好天氣，高溫可達25至30度，聯合報系資料照

明後2天受到華南雲系東移影響，水氣增加，中央氣象署預報員張竣堯表示，明天中部以北、東半部有零星降雨，228連假天氣好轉，各地為多雲到晴的好天氣，高溫可達25至30度，但下周二鋒面通過、東北季風增強，北台灣高溫降到18至20度。由於連假期間太溫暖，北部高溫降幅高達8度，降溫十分有感，入夜低溫更僅有14至18度，建議民眾冬衣先別收。

張竣堯說，明後2天（26、27日）受到南雲系東移影響，中部以北、東半部雲量稍微偏多，有零星飄雨，南部為多雲；228連假到3月2日（周五至周日），環境轉乾，各地多雲到晴，僅花東、恆春半島有零星短暫雨。

下周一（3月3日）鋒面接近，花東、恆春半島有局部短暫陣雨，北部、東北部則逐漸轉局部短暫陣雨，其他地區多雲到晴；下周二（3月4日）鋒面通過、東北季風增強，降雨範圍擴大，中部以北、東半部、南部山區有局部短暫陣雨，其他地區為多雲。

溫度部分，張竣堯指出，今晚到明晨低溫相較昨天清晨略回升，低溫約14至17度，明天白天雲量偏多，高溫各地可達20至24度，後續高溫逐日回升，周末更是溫暖，高溫可到25至30度，但夜晚清晨低溫約18至21度；下周一鋒面接近，但白天依舊溫暖，高溫約25至30度。

下周二東北季風增強，北台灣高溫下降到18至20度。張竣堯說，由於連假期間高溫太溫暖，北部高溫降幅可達8度，溫差較大，入夜降溫後低溫約14至18度，建議民眾冬衣先不要收。

另外，張竣堯提醒，下周要留意霧的影響時間比較長，今晚到下週一，金馬、西半部容易有低雲或霧影響能見度，228連假往返離島交通或行駛國道需多注意。

低溫 連假 高溫

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