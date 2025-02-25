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台南泰國直航包機4月起飛 國人出發日期有2種選擇

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
去年台南辦理「台南-泰國」包機直航，遊客反應熱烈，市府觀旅局今宣布，4月再推出。圖／南市府觀旅局提供
去年台南辦理「台南-泰國」包機直航，遊客反應熱烈，市府觀旅局今宣布，4月再推出。圖／南市府觀旅局提供

2024年台南辦理「台南-泰國」包機直航，平均載客率9成以上，遊客反應熱烈，市府觀旅局今宣布，4月再推出，國人出發日期有4月12日泰國潑水節及4月19日的全中運放假。市府期盼更多泰國旅客包機來台南玩。

市長黃偉哲表示，去年推出的「台南-泰國」包機直航深受旅客歡迎，促進兩地交流。台南持續優化國際觀光友善環境，期盼國際旅客在體驗台南豐富的觀光資源時，也能享受優質的旅遊接待服務。有鑑於去年包機受到兩地遊客熱烈迴響，旅行業者再次辦理泰國包機，期盼泰國旅客透過包機直接來訪台南，旅遊景點並享受各式小吃美食。

觀光旅遊局長林國華說，近幾年泰國旅客來台風氣盛，旅行業者也配合推出旅遊行程，面對來自各國的旅客，觀光旅遊局已做好準備，包含新南向旅遊導覽人員培訓、觀光司機外語培力計畫等，相信來台南的國際旅客都能玩得開心。

此次泰國行除歡迎泰國遊客來台南外，國人的出發日期有兩種選擇，分別為4月12日泰國潑水節及4月19日台南學校全中運放假，民眾可依自身喜好及行程洽南市各大旅行社。歡迎民眾隨時關注「台南旅遊網」及「台南旅遊粉絲專頁」，掌握台南觀光及活動相關最新資訊。

台南 泰國

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