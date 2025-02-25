VR拳擊對手打不死 彰化偏鄉童科技教育初體驗充滿鬥志

「行動智慧學校」昨、今兩天駐紮彰化縣土庫國小，帶來VR體育課和VR藝術課，學童沒使用虛擬實境教材學習的經驗，頂多在家玩Switch，兩相比較還是有差別，兩天4小時課程都興致勃勃，期待未來能再上相關科技課程。

台灣智慧教與學推廣協會理事長楊昌珣去年從台北市仁愛國中提早退休，駕駛一輛他和朋友協力改裝的小貨車，滿載逾200萬元器材和設備成立行動智慧學校，到偏鄉為學生上VR課 程，從最初體育課發展到藝術人文領域、申請專利中的元宇宙課程。土庫國小校長王聖賢在楊昌珣個人臉書看到免費上課訊息，連忙申請，成為行動智慧學校在彰化縣第一所授課學校。

楊昌珣解說VR戴式顯示器的功能和操作方式，示範正確戴上方法，再教小朋友開啟並選擇功能鍵，E世代的孩子很快熟悉操作VR功能，沈浸在眼前世界，VR體育課打拳、射箭、打球，老師可從小朋友姿勢猜出從事何種運動；VR美術課觀畫，學習組合畫作，人人都可變成天才藝術家。

土庫國小是小校，三至六年級合計33名學童上VR課。林姓小朋友說，跟家裡Switch遊戲機有一點像，不過VR課更真實，練習時很逼真。吳姓學童表示，沒玩過Switch，第一次使用VR，感覺很好玩，可是VR體育課拳擊對手都打不死，他就一直打。

楊昌珣說，偏鄉孩子的教育資源相對缺乏，他走出都市來到彰化縣竹塘鄉，把廠商提供的百萬VR設備給偏鄉孩子不同的學習方式。校長王聖賢表示，VR和AR教學都是未來教育趨勢，他感謝楊昌珣老師把VR帶進土庫，可刺激老師思考更多元且活潑的教學方式。