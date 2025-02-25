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9個月邊坡改善工程「全台最美支線」台鐵深澳線明復駛

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台鐵深澳線途中樹蔭圍繞，還通過隧道與小橋，堪稱是台鐵最美的支線，歷經9個月的邊坡改善工程後，將於明天全縣復駛。圖／台鐵提供
台鐵深澳線途中樹蔭圍繞，還通過隧道與小橋，堪稱是台鐵最美的支線，歷經9個月的邊坡改善工程後，將於明天全縣復駛。圖／台鐵提供

為解決台鐵深澳線邊坡不穩定，並截彎取直，交通部鐵道局去年4月進行邊坡改善工程，歷經9個月施工，今年1月15日已完工。台鐵公司表示，2月26日起深澳線將全線恢復行車。

被譽為「全台最美支線」的台鐵深澳線，每逢風災或豪雨過境，深澳線邊坡就頻傳災情。為改善此情況，鐵道局針對台鐵深澳線海科館至八斗子K4+450～K4+520進行邊坡改善工程。

台鐵說明，該工程因海科館至八斗子間路線下邊坡穩定性不佳，影響鐵路營運安全，自2024年4月9日起，由鐵道局進行邊坡改善工程，今年1月15日完工。

台鐵表示，因應工程已經完工，2月26日4813次（瑞芳10時13分開、海科館10時23分開、八斗子10時25分到）列車起，全線恢復行駛。

台體表示，深澳線全線恢復行駛後，公司將持續提供旅客更安全、便捷服務，並帶動地區觀光發展。

台鐵深澳線途中樹蔭圍繞，還通過隧道與小橋，堪稱是台鐵最美的支線，歷經9個月的邊坡改善工程後，將於明天全縣復駛。圖／台鐵提供
台鐵深澳線途中樹蔭圍繞，還通過隧道與小橋，堪稱是台鐵最美的支線，歷經9個月的邊坡改善工程後，將於明天全縣復駛。圖／台鐵提供

台鐵 海科館 鐵道

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