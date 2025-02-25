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朱樹勳「血液病惡化」辭世 愛徒悼：他是非常特別的人

聯合報／ 記者林則澄／台北即時報導
前亞東醫院院長朱樹勳辭世，享壽87歲。記者曾吉松／攝影
前亞東醫院院長朱樹勳辭世，享壽87歲。記者曾吉松／攝影

亞東醫院前院長、台灣心臟外科先驅朱樹勳今天上午9時逝世，享壽87歲。亞東醫院院長邱冠明表示，朱樹勳幾年前罹患血液疾病，春節後由於病情惡化導致身體虛弱、無法進食，經治療也不見好轉，在家人與學生們的陪伴下於亞東醫院安然離世。

邱冠明表示，朱樹勳近年罹患血液疾病，經治療後，一度控制病情，去年身體情況不如從前硬朗，但他上個月仍現身亞東醫院的尾牙與董事會，透過行動積極支持後輩。過年期間，邱冠明與多位逾30年情誼的同業前往朱樹勳家中拜年，大家發現朱樹勳體重驟減，看起來比較虛弱。

邱冠明指出，後來朱樹勳病情惡化，出現吸入性肺炎、呼吸急促、無法進食等，住院後由於高齡導致免疫力下降，雖然嘗試新的標靶藥物，但未能扭轉病情，今天早上在家人與學生陪伴下離世，沒有接受急救。

朱樹勳出生於民國26年，當時台灣處於日治時代，身為南台灣小孩的他，憑努力考進台灣大學醫學系，從醫數十載，是台灣心臟外科先驅，包括前台北市長柯文哲、亞東醫院院長邱冠明等人都是他的學生。邱冠明表示，朱樹勳在台大有許多貢獻，包括奠定心臟醫學分科以養成人才，「我覺得他是一個非常特別的人。」

「我以前跟他開過玩笑說『跟在你後面的學生，都要沒有發展空間』。」邱冠明表示，朱樹勳創下太多台灣醫學界的第一名，後來投身醫院管理領域，並說「技術再好，一次治療只能救一個人，如果能改善醫院體制，便能造福更多人，不限於患者及家屬，還有醫療從業人員的工作環境、醫療品質都能有所提升」。邱冠明感慨，朱樹勳應可進入名人堂，亞東醫院迎來蛻變與轉型，就是站在巨人的肩膀上。

亞東醫院 家人 醫學

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