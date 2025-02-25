男高音考夫曼訪台演出 壓軸「公主徹夜未眠」

睽違台灣樂壇8年，2025 TIFA台灣國際藝術節首檔音樂節目邀請德國男高音尤納斯．考夫曼（Jonas Kaufmann）訪台演唱，帶來多首歌劇精彩詠嘆調，並精選「公主徹夜未眠」做壓軸。

兩廳院今天發布新聞稿表示，2022年國家兩廳院原邀請考夫曼演出，但因為疫情，遲至今日，才終於等到考夫曼來台。

尤納斯．考夫曼出生於慕尼黑音樂世家，年輕時也曾遭遇聲音危機，但在老師美國男中音羅德斯（Michael Rhodes）的引領下，考夫曼找到全新歌唱方法，奠定了他日後在樂壇的地位。考夫曼也被「紐約時報」盛譽「高音清晰嘹亮，歌聲中兼具陽剛與溫柔」。

考夫曼身經百戰，至今已經出演超過70多個歌劇角色，充滿舞台魅力。考夫曼曾表示雖然詮釋新角色不容易，還要背一堆歌詞，但他樂在其中。

兩廳院表示，這場音樂會宛如考夫曼歌劇生涯的精華濃縮。其中包括普契尼「托斯卡」中熱情澎湃的卡瓦拉多西（Mario Cavaradossi），比才「卡門」中為愛癡狂的唐．荷塞（Don José）到「杜蘭朵公主」中卡拉夫王子（Prince Calaf）的「公主徹夜未眠」一曲，要讓樂迷回味無窮。

男高音尤納斯．考夫曼「歌劇之夜」音樂會將於2月26日演出，地點在台北國家音樂廳，音樂會將由指揮家約亨．里德（Jochen Rieder）攜手臺北市立交響樂團擔綱演出。「力晶美學藝堂演前導聆」特邀音樂學博士蔡永凱主講，帶領聽眾深度探索考夫曼演出的靈魂與火花。