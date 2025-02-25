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確保飛航安全！長榮航空3月起禁止於航程中使用行動電池

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
長榮航空。本報資料照
長榮航空。本報資料照

行動電源於飛機上起火事件時有所聞，嚴重恐有影響飛安疑慮。長榮航空今公告，3月1日起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池。

釜山航空自釜山飛往香港航班先前發生火警，事後發現疑似是行動電源或相關電子設備釀禍，不少外籍航空陸續針對航程中使用行動電源加以限制。目前國籍航空中，星宇航空及台灣虎航皆為全程禁止使用行動電源；中華航空則是「建議」旅客航程中不要使用行動電源。

長榮航空今於臉書公告，為確保飛航安全，3月1日起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備用鋰電池，如果個人電子產品在機上有使用電源的需求，建議在登機前先將設備充滿電量，長榮航空多數機型座椅都有提供AC插座及USB（Type A）充電孔。

長榮航空也提醒，行動電源及備用鋰電池不得託運，應作為手提行李並妥善放置、避免擠壓或受損。

航班 行動電源 釜山航空 長榮航空 飛安

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