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逐日回暖3/3高溫上看30度 3/4鋒面到明顯轉涼

中央社／ 台北25日電
氣象署今天表示，本週氣溫逐日回暖，持續至3月3日，高溫上看攝氏30度，228連假天氣相對穩定，偶有陽光露臉。聯合報資料照片
氣象署今天表示，本週氣溫逐日回暖，持續至3月3日，高溫上看攝氏30度，228連假天氣相對穩定，偶有陽光露臉。聯合報資料照片

氣象署今天表示，本週氣溫逐日回暖，持續至3月3日，高溫上看攝氏30度，228連假天氣相對穩定，偶有陽光露臉；3月4日鋒面及東北季風南下，北部白天高溫降至約18到20度，降溫明顯。

中央氣象署預報員張竣堯告訴中央社記者，今天白天各地回溫，預估228連假期間有南方的暖空氣移入，氣溫會進一步回暖，南部高溫28、29度，中部以北、台東25、26度，宜花約24度；各地夜晚清晨仍然偏涼，低溫約14至17度。

張竣堯指出，溫暖的天氣會持續至3月3日，白天普遍高溫約25至30度，低溫18至20度；然而3月4日有鋒面及東北季風南下影響，北部高溫降至18到20度，體感降溫幅度很明顯，入夜後各地低溫約14至16度，預估這波冷空氣持續影響至3月7日，後續會持續觀察。

降雨方面，張竣堯表示，今晚起至27日隨著華南雲系東移，台灣各地雲量增多，降雨並不明顯，僅中部以北及東半部地區有零星短暫雨；228連假水氣更少，各地偶有陽光露臉，花東、恆春半島有局部零星短暫雨。

張竣堯說，3月3日鋒面接近，東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，北部及宜蘭地區逐漸轉為有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴。

張竣堯提醒，今晚起至3月3日霧的影響明顯，西半部地區整天，基隆北海岸、東半部的夜晚清晨也容易有霧，影響能見度。

低溫 連假 高溫

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