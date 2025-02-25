馬祖微波通訊一度故障 下午4時起陸續恢復正常

疑似因微波設備故障，導致民眾反映馬祖地區今天下午網路與通話間歇性中斷，所幸經中華電信人員緊急搶修，下午4時已陸續恢復正常。

今天下午馬祖高中下課學生們發現手機訊號微弱，脫口而出「怎麼不能上網」，早一步發現的教師跟中央社記者說，不僅是手機訊號時好時壞，連校內固網速度都降至極慢。

東引民眾林先生則在自己的Facebook發文指出，島上手機訊號全掛，家用網路龜速；而馬祖各匿名討論群組，網友紛紛問到底怎麼回事，甚至吐槽「什麼年代了，還在時時刻刻斷網」，也有民眾表示，打算請特休「回台躲幾天」，離開時好時壞的通訊環境。

位於南竿的中華電信馬祖服務中心，下午陸續有民眾前往櫃台詢問「是不是手機壞掉，不然怎麼無法上網」，櫃台人員則耐心解釋，因疑似微波設備故障，導致行動通訊發生障礙，已經搶修中，請民眾稍候。

超商、咖啡店等連鎖通路店員則告訴中央社記者，網路間歇性中斷期間，仍能正常結帳。

經中華電信緊急調度處理後，下午4時起，馬祖地區民眾的行動通訊網路訊號逐漸恢復正常，多位馬祖民眾跟中央社記者說，手機行動網路約在4時許恢復。