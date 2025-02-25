在台大醫院完成首例葉克膜 院方悼念心臟權威朱樹勳

亞東醫院前院長、國內心臟移植權威朱樹勳今天離世，享壽87歲，除該院院方發出聲明哀悼，台大醫院下午也發文懷念朱樹勳對台大醫院及台灣心臟外科的貢獻。朱樹勳是台大醫院特聘兼任主治醫師，曾任該院急診部、外科部主任及副院長，自該院榮退後，至亞東醫院擔任院長，一聲貢獻台大醫院及胎灣醫界。

台大醫院院方表示，朱樹勳教授民國89年自台大醫院榮退，對於台灣醫療貢獻良多。不僅是在臨床研究與學術方面表現卓越，他的風範更是同仁與患者心中的楷模。朱樹勳教授一生，可用「勇於挑戰」和「永不放棄」概括。

朱樹勳為台大醫院創下諸多「第一例」紀錄，留下長遠影響者，包括民國62年國內第一例冠狀動脈繞道手術（CABG），民國65年第一例主動脈內氣球幫浦裝置（IABP），民國76年第一例心臟移植，民國72年第一例葉克膜（ECMO），民國85年第一例心室輔助器過渡到心臟移植，1999年第一例植入型左心室輔助器（HeartMate）。

台大院方指出，除了臨床醫療表現卓越外，朱樹勳教授也是外科醫學研究開拓者，民國79年接任外科部主任後，就積極思考如何推動外科的教學研究與服務。為強化外科研究風氣，不僅帶領臺大醫院外科的論文數及研究計畫質與量大增，更培育出台大醫院新一代的外科教授、副教授等領袖人才。

在服務方面，朱樹勳教授曾強調：「外科加護病房是外科的火車頭。」因此傾全力扶植外科加護病房發展。後來台大醫院外科在器官移植、心臟外科的傑出表現，皆倚賴強大的外科重症醫學為基礎與後盾。

朱樹勳教授終其一生對心臟外科的無私奉獻，造就了台大醫院與台灣今日心臟外科蓬勃發展。院方表示，朱樹勳離世，讓我們痛失了一位偉大的醫界英才，但他所種下的種子持續在台大醫院每個角落發芽茁壯，「感謝朱樹勳教授對台大醫院與無數病患所做的一切，他的名字將永遠烙印在台大醫院的歷史中，並激勵著我們每一位醫護人員，為病患與社會貢獻更多的力量。」