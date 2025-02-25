私立延平高中學測6學生滿級分 校方估：逾4成可通過台大一階

大學學測今天放榜，私立延平高中今年共有6名學生獲得60分滿級分佳績，其中，高三施采岑更拿下6科89級分，也提醒學弟妹不管選哪一個類組都不該偏科，均衡學習才能收到成效。校方表示，今年學生表現比往年更加亮眼，預估逾4成學生都能通過台大熱門科系一階篩選。

校方表示，滿級分同學分別為林子惟、林羽玨、林愷寧、羅友辰、施采岑、劉子寧，其中施采岑「國、英、數B、社」考科組合拿下滿級分，在數A也拿下14級分、自然15級分，她分享，曾不斷告訴自己，選哪一類組都不該偏科，每一科都認真複習、寫考題，提醒學弟妹均衡學習，才能觸類旁通、融會貫通。

從小立志考上醫學系林愷寧表示，高二暑假主動參與台大暑期醫學營，看到醫學系的學習氛圍與學長姊的談吐，讓自己更加下定決心要成為其中的一份子，更參加中研院的生命科學培育計畫兩年，讓自己熟悉生命科學的學術環境，也研究玉柱蟲胚胎Vasa和微管型態分佈關聯，用全英文撰寫報告，生物也成為最有自信科目。

曾於化學奧林匹亞、生物奧林匹亞國手選拔得到優異的表現，更是圍棋六段高手的林子惟分享，高三要為自己創造讀書環境與習慣才能讓準備考試事半功倍，學弟妹可善用學校圖書館或留班夜自習的時間，遠離讓自己分心的人事物，更不要忘記適當休息娛樂，讀書應考之路才能走得更長遠。

中階段學校常主動鼓勵參加各種競賽與人才培育更榮獲北市學科能力競賽三等獎、化學奧林匹亞初賽金牌羅友辰表示，考試範圍廣闊，不應等到高三再來念，高一、高二老師在上課時就要邊複習準備，以自己為例很多科目在高二時都已複習完第一輪，在高三緊湊的模考與複習更能遊刃有餘、面對學測時能更有信心。

校方表示，今年預估通過醫學和牙醫系第一階段篩選須達56級分，延平高三學生共計51人達此標準；社會考科組合4科56級分、預估能通過熱門法律系的人數有28人；4科加總52級分，預估通過台大熱門科系篩選標準者也超過150人，佔全體高三學生比例達四成，整體成績表現相較往年更加亮眼。