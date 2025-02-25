女童克服髖關節發育不良 感謝醫師「運動會跑第1棒」

嘉義有名6個月大的女嬰經歷石膏復位固定及手術治療後成功克服髖關節發育不良恢復良好，經嘉基醫療團隊經過多年的追蹤，如今上小學皆可正常行走、跑、跳與成長，成為治療的成功典範；今天父母現身說法並遞送女童的感謝卡「運動會代表全班跑第1棒！」令來賓齊聲欣喜驚呼。嘉基提醒更多家長重視早期診斷與治療，攜手守護孩子髖關節的健康未來。

朱小妹的母親表示，女兒剛出生時坐臥似乎正常也並沒有特別留意，直到5個多月時有天換尿布，發現雙腳好像有些落差，婆婆也覺得不大對勁，抱到小兒科檢查後轉診至嘉基陳醫師，接著就是一連串的石膏復位、開刀等。

後來她留職停薪全心照顧，小嬰兒不舒服、會痛只能以哭鬧表現，幸好醫療團隊的協助，還有專屬LINE醫療照護，一有狀況立即有醫護人員能夠適時幫忙真的足感心，即使女兒的狀況愈來愈好，陳醫師仍不斷叮嚀幾歲會發生什麼況要小心注意，幸好都很平安，謝謝嘉基醫療團隊。

如今朱小妹就讀國小1年級，母親代替送上感謝卡「感謝醫師阿伯，下個月運動會代表全班跑第1棒！」，令現場來賓欣喜驚呼。

小兒骨科醫師陳俊和詳細檢查及超音波影像診斷，確認為髖關節發育不良及脫臼，因髖關節髖臼與股骨頭無法正常對位，若未及早治療，成長過程中可能導致行走困難、疼痛，甚至早期關節炎等問題。

嘉基小兒骨科醫療團隊針對女嬰的情況制定了詳細的治療計畫，起初，醫師嘗試以石膏復位固定，幫助髖關節恢復正常對位。經過1年觀察，雖復位效果良好，但髖關節的包覆性仍不足，隨即進一步進行截骨矯正手術，修正關節結構並加強穩定性，手術過程順利，術後配合石膏固定與物理治療，女嬰髖關節功能逐步恢復正常，經數年的追蹤觀察，現在已能自由行走與活動，生活品質大幅提升。

骨科醫師姚樹鑫表示，根據統計每千名新生兒就有1位罹患小兒髖關節發育不良，女寶寶罹患率比男寶寶高，若家族成員有「髖關節發育不良」的病史，寶寶就可能屬於罹患「髖關節發育不良」的高危險群，出生6個月內是治療黃金期，若未儘早發現與處理，可能導致日後的運動功能障礙。為了提高早期篩檢率，本院小兒骨科團隊整合資源，提供專業的檢查與諮詢與照護服務，讓更多家長盡早注意孩子的髖關節發育狀況。

小兒骨科主任陳俊和醫師強調，髖關節發育不良的早期診斷與治療至關重要，建議家長應注意新生兒與嬰幼兒的身體發展，若發現腿部皺摺不對稱、長短腳、行動受限等情況，應及早就醫。同時，醫院也強調團隊合作的重要性，從診斷、手術到術後康復，每個環節均需專業團隊與家長緊密配合，才能確保治療效果。此成功案例為醫療團隊增添了信心，也為其他患有相似疾病的孩子帶來希望，提醒民眾重視早期診斷與介入治療的重要性。