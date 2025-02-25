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台南一中呂家瑋獲化奧金牌 學測再拿滿級分挑戰台大醫

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南一中學生吳宗諭（右起）、李昱辰、鄭鉑澄、呂家瑋、蔡承恩學測成績滿級分。圖片左三為校長廖財固。記者鄭惠仁／攝影
台南一中學生吳宗諭（右起）、李昱辰、鄭鉑澄、呂家瑋、蔡承恩學測成績滿級分。圖片左三為校長廖財固。記者鄭惠仁／攝影

今年學測台南一中有5人滿級分，其中呂家瑋是去年國際化學奧林匹亞金牌，雖獲保送通過台大醫第一階段篩選，他仍參加學測，獲得滿級分，接著要挑戰第2階段考試。另自然組的蔡承恩、李昱辰也考社會，拿到5科滿級分，展現極優質的學習力。

獲得滿級分的學生有吳宗諭、李昱辰、鄭鉑澄、呂家瑋、蔡承恩。呂家瑋去年代表我國參加國際化學奧林匹亞競賽獲得金牌，並獲保送通過台大醫學系第一階段篩選，為了證明自己的實力，他參加學測，拿到滿級分。呂家瑋說，參加化奧後以平常心準備學校的課業，並做科展研究。

他感謝父母給他很大空間學自己想學的，廣泛閱讀與生物、化學有關書籍，和做研究，去年以「大道不逆.局部逆境下植物體回傳訊與物質分配機制」研究，參加台灣國際科展，獲得二等獎，下月要到義大利參加世界賽。他說，此研究以植物「品萍」為對象，希望透過研究找出提升產量和營養的方法，進而能運用到其他植物上。

吳宗諭的目標是交大電機系，他說，因考慮未來科技產業的趨向，決定讀電機系。因英文的寫作是自己較弱的地方，從高二起就要求自己每周寫1至2篇作文，請老師批改，也讓自己的英文成績更穩定，加上其他科目也勤讀及練習，如願考取滿級分。

想讀醫學系的李昱辰在國中時就對生物很有興趣，上了高中更確立自己的興趣，要當醫生。他分享讀書撇步，為了增強數學實力，會把寫錯的題目記下來，弄清楚自己錯誤地方，複習時再拿出來看；國文與英文則是加強寫作練習。他建議學弟妹，高二下學期就要開始準備學測，不要等到高三上才準備。

以台大電機為目標的鄭鉑澄分享，之前想讀心理系，因為想當心理諮商師。父親是工程師，高中時父親分享工作內容與狀況，和分析未來產業發展方向，讓他改變想法，想讀電機系，副修心理系，會朝著目標努力前進。他說，之前模擬考試，數學成績不穩定，發現是心態所致，常因寫到不會處而起挫折感，透過不斷練習，調整心態而獲得克服，成績趨於穩定，也考出好成績。

蔡承恩也立志要當醫生，他分享，因喜歡服務他人，小時候想當社工師，但上了科學班後，發現自己的能力更強了，當醫生可以服務更多人，於是想當醫生，好好服務及回饋地方。自認很愛讀書的他，常醒來就拿書看，如今想來，能有此好成績，自己曾付出極大了努力，未來也會秉持這一精神，繼續努力。

台南一中學生吳宗諭（右起）、李昱辰、鄭鉑澄、呂家瑋、蔡承恩學測成績滿級分。圖片右四為校長廖財固。記者鄭惠仁／攝影
台南一中學生吳宗諭（右起）、李昱辰、鄭鉑澄、呂家瑋、蔡承恩學測成績滿級分。圖片右四為校長廖財固。記者鄭惠仁／攝影

114學測

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