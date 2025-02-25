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曾率隊釐清寶林茶室中毒案！傳姜至剛接任食藥署長 本人回應了

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛。聯合報系資料照
台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛。聯合報系資料照

衛福部食藥署長懸缺，醫藥界屢傳食安專家、台大醫學院毒理學研究所教授姜至剛將接任，他今低調表示，「持續等部長做裁示，也還沒有得到進一步指示」，面對未來願景則回應，「有夢最美，希望成真」。

食藥署前任署長莊聲宏1月中旬屆齡退休，目前由副署長林金富代理。據了解，新任署長將由姜至剛接任，並預計在近期走馬上任，對此他表示，仍待部長進一步說明、裁示，自己尚未得到進一步指示。  

如順利接任是否有相關願景，他則笑回，「有夢最美，希望成真、希望能更好」，不過還沒有特別接到恭賀訊息，目前公務仍持續繁忙，會繼續努力，但並不會覺得緊張或壓力大，但相關議題仍等衛福部長邱泰源裁示。

姜至剛為毒理界權威，目前是台大醫學院毒理學研究所教授兼所長，專長包含內科學、腎臟醫學、新陳代謝症候群、毒物學等，多次在食安事件中扮演要角，去年爆發的寶林茶室中毒案，也領銜團隊解析邦克列酸（舊稱米酵菌酸）。

台大醫學院 寶林茶室 衛福部 食安 食藥署

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