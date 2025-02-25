快訊

經典賽Live／先馳得點！1局上陳傑憲、張育成接連敲安 中華1：0西班牙

跟隨連戰18年！府前發言人丁遠超辭世 享壽68歲

板橋合宜住宅21樓竄大火 80消防人員到場搶救中…傷亡不明

桃機二航廈獲Skytrax四星認證 提升乘客舒適性成亮點

中央社／ 倫敦25日綜合外電報導

國際航空運輸評級組織Skytrax給予桃園國際機場第二航廈四星認證，表示二航廈提供高效率安全和移民流程、入出境及轉機體驗井井有條，整潔和維護工作也獲高度評價，強調評鑑結果凸顯其傑出營運實力。

總部位在英國倫敦的Skytrax今天發布新聞稿指出，經全面性審查後，桃園國際機場第二航廈獲四星級機場評級，此一成就反映了桃園機場致力在服務和可靠性方面維持著高標準。

在聯外交通方面，Skytrax指出，航廈精心安排的交通選項易於使用，提供前往台北巿和台灣其他地區的中轉旅客廣泛接駁交通工具。

提升乘客舒適性成為航廈一大亮點。Skytrax指出，二航廈提供多種「位置得宜座位區選項和吸睛的休息放鬆空間」，並有免費健身房和淋浴設施，而其現代化大廳設計更展現其對「使用者體驗品質」所作承諾。

同時，餐廳和零售體驗既便利又有多種選擇。Skytrax特別提到，除了旅遊品項和本地特色產品之外，主要的免稅商品種類繁多，精品選項也一應俱全。

Skytrax表示，桃機第三航廈正在興建中，這項四星認證凸顯機場團隊致力提供世界一流的顧客體驗。

新聞稿引述Skytrax執行長普萊斯特（EdwardPlaisted）說：「在顧客服務及營運管理上的各大評鑑領域中，桃園國際機場第二航廈持續展現出堅實可靠表現，當之無愧贏得四星級機場評級。」

「已經展現顯著更新改善的面貌，我們期盼看到更深一層進展，尤其進行中的第三航廈計畫深具提升該機場全球聲譽的潛力。」

健身房 桃園機場 餐廳

延伸閱讀

西安機場 可直飛吉隆坡

網紅掉錢包財物遭取走 航警揪多元計程車駕駛送辦

出國注意！機捷直達加班車增停2站 抵達桃機時間有變

影／桃機行李分揀系統異常 共6航班行李分檢延誤半小時

相關新聞

確保飛航安全！長榮航空3月起禁止於航程中使用行動電池

行動電源於飛機上起火事件時有所聞，嚴重恐有影響飛安疑慮。長榮航空今公告，3月1日起全面禁止於航程中使用及充電行動電池與備...

朱樹勳「血液病惡化」辭世 愛徒悼：他是非常特別的人

亞東醫院前院長、台灣心臟外科先驅朱樹勳今天上午9時逝世，享壽87歲。亞東醫院院長邱冠明表示，朱樹勳幾年前罹患血液疾病，春...

9個月邊坡改善工程「全台最美支線」台鐵深澳線明復駛

為解決台鐵深澳線邊坡不穩定，並截彎取直，交通部鐵道局去年4月進行邊坡改善工程，歷經9個月施工，今年1月15日已完工。台鐵...

香蕉價格高 農糧署：3月台北希望廣場設專區限量平價賣

近期香蕉價格居高不下，連鎖通路近期每台斤售價超過新台幣100元，農糧署今天表示，輔導香蕉策略聯盟於3月前2週週休假日在台...

逐日回暖3/3高溫上看30度 3/4鋒面到明顯轉涼

氣象署今天表示，本週氣溫逐日回暖，持續至3月3日，高溫上看攝氏30度，228連假天氣相對穩定，偶有陽光露臉；3月4日鋒面...

在台大醫院完成首例葉克膜 院方悼念心臟權威朱樹勳

亞東醫院前院長、國內心臟移植權威朱樹勳今天離世，享壽87歲，除該院院方發出聲明哀悼，台大醫院下午也發文懷念朱樹勳對台大醫...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。