雪霸國家公園推有獎徵答 盼提升生態保護意識

雪霸國家公園管理處為提升民眾對園區生態保護及法規認知，舉辦網路有獎徵答，只要在臉書官方粉專「雪霸國家公園」指定貼文留言正確答題並標記3名友人，有機會獲得福袋。

雪管處今天表示，經統計近3年在雪霸園區違反國家公園法的案件，以「未經許可進入生態保護區者」占87.64%最多；違反雪霸國家公園區域內禁止事項案件，則以「任意變更生態保護區核准路線或行程者」占82.45%最多，盼藉由有獎徵答活動，加深民眾對進入國家公園生態保護區的認識，更強調遵守規範的重要性。

雪管處指出，有獎徵答內容涵蓋入園申請規範、登山住宿規定、交通秩序管制以及國家公園法相關法規，並針對雪霸園區近年常見的違規態樣進行宣導。

這項「愛護雪霸國家公園 守法你我同行」網路有獎徵答活動即日起展開。雪管處說，參加者需於3月3日上午10時前，透過臉書官方粉絲專頁「雪霸國家公園」活動貼文留言區回答5個問題，並標註3名朋友，凡答對問題者，即有機會獲得雪霸福袋，活動將抽出20名幸運粉絲。