板橋旅遊團吃遍嘉義美食 「15人上吐下瀉」遊覽車急衝醫院
新北板橋旅遊團3月23日至25日南下嘉義，34名旅客吃遍嘉義縣市美食，有15人陸續出現腸胃道不適、上吐下瀉等症狀，其中2名團員昨晚出現發燒，目前初步檢查都無嚴重症狀，生命徵象穩定，已經北上回家，嘉義縣衛生局派員調查，將採集檢體送驗釐清。
大林慈濟醫院主任秘書劉鎮榮說，今天下午1點多有一部遊覽車載著來自新北的旅行團34人到醫院掛急診，其中15人上吐下瀉，立即啟動大量傷患機制，動員醫療團隊為病人診療，也通報嘉義縣衛生局，衛生局相關人員也趕到現場了解狀況。
大林慈濟醫院急診部副主任黃俊卿說，目前送來15名腸胃炎病患，大部份都是上吐下瀉、輕微發燒症狀，都無嚴重症狀。經了解，第一名病患23日晚上出現症狀，隔天陸續有一些人上吐下瀉，今天還有團員出現這些症狀，從第一名病患出現症狀至今已是第3天。
旅遊團3日足跡遍布嘉義縣市，起初有團員腸胃不適，以為只是吃太多或吃壞肚子，沒想到今天早上到故宮南院後，午餐時又有許多人上吐、下瀉。因觀光地點及飲食種類多樣，目前仍在檢驗中，需要一點時間去釐清到底是哪一個環節造成感染的問題。
衛生局表示，今天接獲大林慈濟醫院通報，新北市旅行團36人，含司機、領隊，2月23至25日至嘉義縣市旅遊3日，其中15人今日出現嘔吐、腹瀉等腸胃症狀就醫，衛生局立即派員至現場瞭解，經醫療處置後該15人皆為輕狀，不排除是諾羅病毒，已北上返家休養。
衛生局指出，有關疑似食品中毒部分已依疑似食品中毒事件處理流程辦理，如調查結果（包含食品檢體、患者檢體、環境檢體及員工手部檢體等）最終判定為食品中毒案件，違反食安法第15條第1項規定依同法第44條可處6萬元至2億元罰鍰。
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