心臟權威朱樹勳辭世 亞東院長邱冠明曝過往互動亦師亦父

台灣心臟外科先驅朱樹勳今天上午9時辭世，享壽87歲。朱樹勳與亞東醫院院長邱冠明師徒情深，邱冠明進入台大醫院當住院醫師後，遇到當時的外科主任朱樹勳，從此走上心臟外科這條路，邱冠明被視為是朱樹勳的得意門生，邱去年受訪談及恩師，提到他與朱亦師亦父的互動，還笑稱「說是關門弟子比較符合」。

朱樹勳和邱冠明的父親同年，兩人互動亦師亦父，邱冠明用日語稱呼朱樹勳「先生」。邱冠明之前受訪提到，朱樹勳相當提攜後進，他跟著朱P一起動許多手術，經驗快速累積，後來朱P為他背書，讓病人都去找他開刀，這對他來說是一種肯定。

1999年，朱樹勳出任亞東醫院院長，邱冠明也跟隨來到亞東，一路從科主任、部主任、醫療副院長到院長，一晃也20幾年。邱冠明認為，兩世代追求的事物不同，上個年代寫歷史，這個世代則要求品質，包括住院時間短、投入資源回報高等，「既然老師開大，我們就開小的」，朝向微創心臟手術發展。

過去亞東醫院名聲不如現在，許多人認為，亞東醫院形象的翻轉，朱樹勳功不可沒，如今該院醫護規模已約4千人。朱樹勳晚年出任亞東醫院的副董，幾乎每天都會到醫院報到，一名亞東醫院幹部說，最近一次見到朱樹勳是今年1月10日醫院尾牙，朱當時氣色還不錯。

面對恩師離世，邱冠明心情難過，但今年仍打起精神看診，延續恩師行醫、救人的精神。

據了解，朱樹勳是在過完年後病情急轉直下，無法進食，有呼吸急促等症狀，一度因肺炎而住院治療，因年事已高，即使有嘗試新的標靶治療，但還來不及看到新治療的反應，今早安然離世。