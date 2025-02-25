快訊

經典賽／護國神骰來了！復刻版坐鎮 曾總：大家團結一心

傅崐萁問如何因應關稅…卓榮泰怒轟「沒聽進去」爆舌戰 韓國瑜看不下去

逆轉！八仙塵爆死者家屬請求國賠 觀光署、新北市府判賠2100萬

急診大塞車 馬偕醫院靠「四流」消化速度達50%

聯合報／ 記者賴昀岫／台北即時報導
馬偕醫院總院長張文瀚指出，必要時會啟動韌性機制消化人流。本報資料照片
馬偕醫院總院長張文瀚指出，必要時會啟動韌性機制消化人流。本報資料照片

急診大塞車引發各界議論，急診出身的馬偕醫院總院長張文瀚指出，目前配合衛福部指示進行，會盡量挪床，並在節流、分流、溢流、暢流等「四流」原則下，能達到50%的平均消化速度，必要時會啟動「韌性機制」，將狀況穩定的患者先移出加護病房，考量護理人員照顧負荷大，也會給予一定比例的壅塞獎金。

衛福部昨表示，希望醫學中心加強院內調床以及院外的調床（轉院）制度，張文瀚說，會盡量挪床，基本上也都有採取分流措施，整體而言目前有「四流」來因應急診人潮。  

第一個是節流，張文瀚表示，這奠基在醫療分級制度，輕症患者會建議到診所或一般地區醫院，症狀較嚴重的，則至區域醫院或醫學中心，這是本就進行的政策；第二是分流，在急診看起來相對輕症者，會建議到門診就醫或回家休息，留下來的再依照一至五級檢傷分類，讓每個病人在自己所屬區域快速接受診治。  

第三是溢流，張文瀚指出，「當病人很多的時候，我們怎麼消化過多的病人」，有時候會突然間會湧入很多病人，基本上急診比較多的就是諾羅病毒、流感等，就會依照水位啟動內部挪床機制，盡量避免讓病人在急診的時間過長，雖然可能會短暫升高，但消化的速度也快，必要時會啟動韌性機制。

更重要的是暢流，張文瀚強調，每個單位間要有共識，例如護理人員和重症科別的醫師、急診科醫師等都會隨時溝通，讓很多程序能夠順暢進行，包括手術室、住院處都會有一致的方向，醫療人員都會配合院方和衛福部政策進行，不會有突然不讓病人從急診上到病房的狀況，整體而言平均消化速度為50%。

張文瀚指出，必要時會啟動韌性機制，建議加護病房狀況穩定患者先轉出，通常會在前一天跟家屬溝通，若隔天有狀況更緊急的患者，重症病房的主治醫師，會配合急診醫師把狀況穩定的患者挪出，挪出的患者則會進到留觀床。

張文瀚舉例，條件嚴格的韌性機制，就像是醫院消化大量患者的「秘密武器」，在2015年的八仙塵爆事件就使用過，當天有40多人住院，共挪出27個加護病房，收治需要入住燒燙傷一般病房或加護病房的患者；過年期間也有啟動幾次，每次啟動他都會收到簡訊，有時一天會啟動2次，不過最近沒有，評估應該消化得差不多了。

護理人力不足被認為是這次急診大塞車的原因之一，張文瀚表示，護理人數變少，有些醫學中心就出現床數不夠用的狀況，短暫消化速度來不及，進而造成壅擠的現象 ，會計算壅塞的時間比及勞務狀況，給予一定程度的獎勵金。

患者 機制 醫學中心

延伸閱讀

急診塞車嚴重 黃偉哲喊話：改善待遇讓4成護理師願回歸

林口長庚急診全年塞床 院長：床位再怎麼調還是有限

急診壅塞、無床可用 侯友宜喊話要中央面對問題

衛福部籲調整門急診住院比率 專家曝1原因恐讓急診更塞

相關新聞

麵包內有蟑螂？業者不解稱但會檢討流程

基隆有百年老店授權製作冰棒中竟有蟑螂，業者道歉並下架。事隔數日，另有消費者投訴，在基隆一家麵包店買的麵包內，也有蟑螂。衛...

新冠又釀14重症1死…主流株變「XEC」 明起供11歲以下幼兒打疫苗

新冠疫情目前處在低檔波動，但仍有重症案例發生，加上近期冷氣團影響，易提高呼吸道傳染病發生機率。疾管署發言人曾淑慧表示，上...

心臟外科先驅朱樹勳辭世享壽87歲 生前曾心繫這件事

台灣心臟外科先驅朱樹勳今天上午9時辭世，享壽87歲。朱樹勳完成台灣第一例冠狀動脈繞道手術，被譽為台灣心臟外科先驅、心臟救...

十大新聞牽動國人心理健康 球迷支持對球員有正向影響

從北市幼園兒到世界12強棒球賽等，精神健康基金會今日舉行「2024年台灣社會十大新聞事件」，票選依據要考量與心理健康相關...

台彩過年賣破789億年增17% 總座：賓果賓果最令人驚訝

今年農曆春節期間，台灣彩券加碼金額創史上新高達新台幣10.5億元，策略奏效，也同步推升銷售業績，台彩董事長黃志宜25日表...

HKU5新冠狀病毒再引爆全球疫情？ 疾管署指大流行2特性

中國大陸冠狀病毒專家石正麗等團隊，近期在蝙蝠身上發現新的冠狀病毒，並將其命名為HKU5-CoV-2，感染人體途徑與COV...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。