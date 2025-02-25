心臟外科權威朱樹勳辭世 魏崢：「師兄」走了充滿失落
國內早期知名的三位心臟移植醫師，包括國內心臟外科創始者洪啟仁教授，早年帶領台大醫院成為心臟外科的醫療重鎮，並為沙烏地阿拉伯建立完整的醫療體系，後續擔任新光醫院創院院長，於2016年逝世；其次，今天辭世的亞東醫院副董事長朱樹勳，為完成國內首例心臟移植的醫師；第三、現任振興醫院院長魏崢，心臟移植手術超過500例，包含亞洲存活最久的病例，時間長達10年。
魏崢說，他剛剛看到媒體報導，朱教授「走了」，之前聽說朱教授的身體還不錯，但沒想到突然傳出這樣的消息，感到十分意外，兩人是好朋友，心中充滿了「失落」，特別是台灣早年心臟外科手術十分辛苦，器官捐贈風氣也不佳，兩人都在心臟移植醫學上一起努力，十分敬重彼此，更是他尊敬的「師兄」。他印象中，朱樹勳很聰明、很會畫漫畫。
魏崢表示，如果以輩分來說，洪啟仁使他的「師父」，朱樹勳就是「師兄」，那時候，在心臟外科領域，就是他們三人，有點像是台灣早期電視的「台視」、「中視」、「華視」。
魏崢與朱樹勳同樣曾在美國接受心臟移植訓練，朱樹勳是在德州心臟中心，他自己是在哥倫比亞大學研習。魏崢說，朱樹勳自美國返國後，曾擔任台大醫院心臟外科主任、外科部主任，他也曾擔任三總心臟外科主任、外科部主任，兩人擔任一樣的職務，也面臨心臟外科、移植的相同問題。
魏崢說，當時洪啟仁著重治療先天性心臟病，朱樹勳為成人心臟病、心臟移植，自己則是先以治療先天性心臟病為主，後來轉為成人心臟病，並進行冠狀動脈繞道手術、心臟瓣膜手術等，他的領域與朱樹勳相近，而朱樹勳做事十分積極、創新，勇於嘗試，看著「師兄」在前方次學習的對象，也會督促自己更加努力、積極做事。
由於，魏崢與朱樹勳的醫學領域十分相近，外界總是說，魏崢與朱樹勳總是互相競爭。魏崢回應，他與「師兄」朱樹勳是良性競爭，可說是有「競」沒有「爭」，兩人一起為台灣的心臟外科及移植手術奮鬥、努力，提供患者最好的醫療照顧。
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